Zaffaroni atacó al "grupito de jueces que metió presa a gente que no debería estarlo"

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni volvió a tocar este miércoles 12 de febrero el candente tema de los "presos políticos", una cuestión que divide incluso al propio seno del Gobierno nacional, considerando que "no se puede tolerar que un grupito de jueces, nombrados constitucionalmente, haya metido presa a gente que no debería estarlo".

"Eso es un deterioro del Estado de derecho, y hoy afecta a los que están presos, pero representa una amenaza para los 44 millones de argentinos", remarcó Zaffaroni, uno de los referentes más importantes en materia de garantismo judicial e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las declaraciones de Zaffaroni fueron en diálogo con El Destape Radio, y señaló "no propongo amnistías ni indultos, por esa vía no va la solución", aunque se mostró esperanzado en que la gestión del Gobierno actual resuelva la espinosa situación que crea una tormenta puertas adentro del propio Frente de Todos: "Alguien en el Gobierno debe estar pensando qué hacer en la justicia, no es solo para que salgan los presos que no deben estarlo, sino para que no amenacen a ninguno de los 44 millones de argentinos. Pero Alberto sabe perfectamente las soluciones que existen. Es profesor de derecho. Tengo buenas expectativas, y por eso no quiero perturbar con opiniones".

Kicillof se diferenció de Fernández: "Hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos"

Ese documento motivó el diálogo con El Destape, y Zaffaroni volvió a mostrarse crítico con la justicia y los medios, insistiendo en que "la táctica del colonialismo en este momento es el lawfare, la alianza entre medios hegemónicos y un grupito de jueces. Esa filtración en el estado de derecho hay que resolverla de alguna manera y así volver a un marco constitucional de estado de derecho del cual se ha cometido una pequeña desviación que nos amenaza a todos".

Zaffaroni había publicado esta semana un documento, con el nombre "¿Presos politicos? Volvamos a la Constitución", en el que había señalado que "puede dárseles el nombre de presos políticos, el de prisiones arbitrarias u otro que guste más, pero esa discusión semántica no cambia nada. No conduce a nada enredarse en estos conceptos discutibles, porque la realidad –con el nombre que fuese- es la misma: hay presos que debieran estar libres".

"Llámese como se llame, no es posible ignorar que Milagro Sala está presa por obra de jueces que tienen tan grave incontinencia verbal –o cargan tanta culpa en su inconsciente- que se les escapan confesiones más o menos públicas, al punto que una de ellas motivó la renuncia de la presidenta del máximo tribunal de la Provincia y otro de sus miembros incurrió en una catarsis telefónica, después de la cual pidió licencia".

El recientemente fallecido juez Claudio Bonadio fue otro de los que ocupó parte de las declaraciones radiales de Zaffaroni, quién se refirió al hallazgo de una caricatura de CFK en el despacho del magistrado, considerando que "todos sabíamos que entre Bonadío y la actual vicepresidenta había una enemistad manifiesta, él actuaba con una animosidad anunciada y eso era motivo de recusación, pero a eso no se le dio lugar".