Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para el balotaje 2023

Hoy, domingo 19 de noviembre se realiza el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei para definir al próximo presidente de la República Argentina. En este marco, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un sitio web donde consultar el padrón electoral de la provincia de Rosario, Santa Fe para esta última vuelta electoral antes de saber quién será el próximo en ocupar el sillón de Rivadavia.

¿Qué documento es válido para votar en el balotaje de las elecciones 2023?

Como en todas las elecciones, no es posible acudir al cuarto oscuro si no se tiene la documentación que acredite nuestra identidad. En este sentido, se puede asistir si se dispone de alguna de estas documentaciones:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El documento presentado para votar debe coincidir o ser más reciente que el que figura en el registro electoral. No podrán votar los ciudadanos cuyo documento sea más antiguo que el del registro, ni los que presenten su documento de identidad en un dispositivo móvil.

Paso a paso: cómo consulto dónde voto en Rosario, Santa Fe

Saber la mesa y colegio en el que votamos es sencillo realizándolo desde la web oficial de la cámara electoral. Como recomendación principal, es importante que el dominio de dicha página finalice en "gob.ar". Recordemos que durante las PASO el organismo advirtió de estafas que se hacían pasar por el padrón electoral . Teniendo en cuenta esta advertencia, procedemos a contarte cómo puedes averiguar el establecimiento en el que deberás acercarte a votar:

Paso 1: ingresar a la página online del organismo.

Paso 2: escribís tu documento, género autopercibido en el documento y distrito de residencia declarado.

Paso 3: ingresar el texto de la imagen para comprobar que no eres un bot

Paso 4: cliqueas "consultar"

Finalizados esos cuatro pasos, los electores ya podrán obtener el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se aconseja acudir al proceso de votación con ese conocimiento, ya que agiliza el procedimiento y minimiza los retrasos.

¿Es obligatorio votar durante el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei?

Sí, el voto es obligatorio como en las anteriores elecciones. Aquellos que no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Y, a su vez, quienes no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Las sanciones económicas por no votar en el balotaje pueden ir desde los 50 pesos hasta los 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70.

Las multas por no emitir el sufragio se aplican de manera progresiva dependiendo de la cantidad de la cantidad de infracciones previas sin regularizar, es decir sin abonarlas o justificarlas, que tenga la persona.