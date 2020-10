En nuevo libro, Alberto Fernández consideró a Néstor "el mejor presidente" y Cristina prometió leerlo

En un nuevo libro sobre Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández sostiene en uno de los capítulos que el santacruceño "fue el mejor jefe de Estado que tuvo la democracia argentina", al tiempo que destaca su "capacidad política y de gestión excepcional". Se trata de la obra de Jorge 'Topo' Devoto, figura estrechamente vinculada a la familia Kirchner, y ese lanzamiento mereció esta mañana un tuit de Cristina Kirchner, quien confesó que "nunca leyó las biografías sobre ella y Néstor", pero prometió quebrar esa costumbre, leyendo "Néstor, el hombre que cambió todo", de Editorial Planeta.

Este mediodía, en su cuenta CFK señaló que:

Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero…