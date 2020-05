La jueza Servini aseguró que "el Gobierno tiene que poner fin al espionaje ilegal"

La jueza federal con competencia electoral María Servini se refirió a la denuncia de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra el Gobierno de Mauricio Macri sobre las supuestas escuchas ilegales y aseguró que "el Gobierno tiene que poner fin al espionaje ilegal".

Por otro lado, la magistrada federal consideró que "hay que aligerar un poco más la cuarentena, más si esto va a durar" para que "más gente pueda trabajar", aunque justificó la medida ante la pandemia y señaló que "no" se puso "a pensar si hay riesgo de la democracia o no" por el aislamiento.

Tras aclarar que pertenece al "grupo de riesgo" por su edad, la jueza federal diferenció situaciones e indicó: "Yo estoy en cuarentena hace más de 80 días, desde una semana antes de que lo estableciera el Gobierno. No me puedo quejar. Lo tengo que hacer si o sí", dijo en diálogo con AM 750.

Zaffaroni sobre la denuncia de la AFI: "Cambiemos tenía un programa para apretar"

"Yo he tenido puesto un micrófono en mi teléfono en los años noventa. Me había acostumbrado a no hablar de nada trascendental por teléfono, porque al espionaje lo han hecho siempre. Con eso no quiero decir que esté bien que lo hagan”, manifestó y agregó que todas las personas deben tener la libertad de poder hablar y expresarse sin ser escuchadas.

“El gobierno tiene que poner fin al espionaje ilegal. Eso no quiere decir que desaparezca el servicio de inteligencia porque el Estado lo necesita. Hay que reestructurarlo como bien ha hecho el gobierno ahora que puso a Cristina Caamaño como interventora”, agregó. Servini dijo además no haber sufrido presiones del gobierno de Cambiemos; cree que pudo haber sido porque “no tuvo causas importantes".

Servini señaló en declaraciones radiales que en el ámbito judicial y particularmente en los tribunales de Comodoro Py quienes se desempeñan en ese sector están "hacinados" y "en un metro y medio se me juntan tres o cuatro personas".

"No me he puesto a pensar si hay riesgo de la democracia o no por la cuarentena", agregó la jueza al tiempo que marcó distancia de los dichos del magistrado de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aunque consideró que "hay que aligerar un poco más la cuarentena, más si esto va a durar".

Los pedidos de justicia cambiaron con la propagación del Covid-19

En este sentido, evaluó que "hay que dejar que más gente pueda trabajar, porque la situación del que no cobra es una situación que también hay que contemplar" y agregó: "Yo permitiría que la gente pueda abrir su negocio, siempre controlando".

"Usted no puede tener a una persona que trabaja en un restaurant todos los días en su casa. Esa persona se enferma. Yo el otro día veía que hay gente que no va a poder abrir más su trabajo", resaltó la jueza.

