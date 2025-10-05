La tapa del Diario PERFIL del domingo 5 de octubre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.075 del Diario PERFIL, de este domingo 5 de octubre de 2025, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo y Espectáculos:

Milei no pudo completar un acto y Espert rompió en llanto en una nota. “Siga, siga”, parece ser la consigna libertaria para el fin de la campaña. Pero aparecen dificultades: el primer mandatario fue repudiado en Santa Fe y el candidato tuvo que reconocer un vínculo más estrecho con el acusado de narco Fred Machado. Dirigentes oficialistas quieren sacarse “el lastre” y evitan mostrarse con el economista.

Frío, tibio..., caliente. Ayer la temperatura en Entre Ríos superó los 30 grados. Rogelio Frigerio se mostró con una indumentaria acorde con el bochorno reinante. El Presidente y su hermana, en cambio, listos para el Polo.

Macri, como Bessent: prometió ayudar a la gobernabilidad, pero después del 26/10.

Lágrimas. El candidato cuestionado sigue con su “no renunciamiento histórico”.

Una reflexión de Francis Fukuyama: “Internet explica el ascenso populista”.

Masiva marcha a pie hacia Luján. Participaron más de un millón de peregrinos.

Comienzan las negociaciones por la paz en Gaza, luego de la propuesta de Trump.

Domingo con desafíos para más de un grande en el Torneo Clausura.

