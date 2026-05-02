La tapa del Diario PERFIL del sábado 2 de mayo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.134 del Diario PERFIL, de este sábado 2 de mayo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Adorni se victimiza y contrataca: “Las denuncias contra mí no tienen gollete”. El jefe de Gabinete habló de “carnicería mediática”. Sostuvo que demostrará su inocencia en los tribunales, habló de una confabulación basada en “mentiras” y apuntó contra las acusaciones del diputado Rodolfo Tailhade. Negó que hubiese irregularidades en su patrimonio y afirmó que los viajes son un asunto estrictamente personal. Entre tanto, reabren la sala de prensa de la Casa Rosada y se reconfiguran las internas en el equipo presidencial.

Ni yanquis, ni marxistas, ni kirchneristas. Ayer fue el lanzamiento de una nueva corriente interna justicialista que no se referencia ni en Cristina ni en Axel. Piden un “peronismo amplio”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El FMI obligó a la argentina a pagar los vencimientos de abril con reservas propias.

Reidel. Aparecieron más gastos exóticos durante su gestión.

Máxima, café con Toto Caputo en el Llao Llao. La reina habló en foro de millonarios.

Domingo Cavallo. En su blog personal, el exministro insistió en la necesidad de levantar el cepo para conseguir más inversiones.

Bolsonaro. Podrían rebajarle hasta veinte años de prisión luego de una polémica votación en el parlamento de Brasil. Derrota para Lula.

“Las hostilidades con Irán terminaron”. Mensaje de Trump al Congreso de EE.UU..

Feria del Libro. Tendrá un fin de semana pleno de eventos en la celebración de su edición número 50. Actividades para disfrutar.

Caras celebró sus 33 años con una gala que reunió

al poder y al glamour. Juana Viale, Pampita, Mauricio Macri, Jorge Brito, Gabriela Vaca Guzmán y Maximiliano Pullaro dijeron presente.

Argentinos en las copas. River gana pese a no jugar bien en la Sudamericana. En la Libertadores, se destaca Independiente Rivadavia.

Colapinto brilló en los entrenamientos y en la clasificación para el sprint.

Fútbol femenino: cada vez hay más jugadoras, pero faltan sponsors.

Escriben esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Haime, Argüello, Plut, Stiglitz, López, Flier, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB