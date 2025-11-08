La tapa del Diario PERFIL del sábado 8 de noviembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.084 del Diario PERFIL, de este sábado 8 de noviembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Milei busca gobernadores con peluca para recuperar poder. Los mismos jefes provinciales que lo enfrentaron en el Congreso son quienes mandaron a votar la ley Bases al principio de la gestión. Ahora, la Rosada relanzó un operativo de seducción para contar con más aliados que garanticen mayor gobernabilidad hasta 2027.

Aime Vázquez, mano derecha de Adorni, cerca de Santilli y de Rocca. La funcionaria más próxima al nuevo jefe de Gabinete estuvo en el Gobierno de la Ciudad y es nuera del lobista Luis Betnaza.

Salió el último REM: El mercado espera una inflación del 2,2% para octubre.

Scioli. El funcionario todoterreno busca quedarse, pese al cambio en el gabinete.

Más de 300 sedes podrán visitarse durante la Noche de los Museos.

Malamud. El politólogo argentino estuvo en “Modo Fontevecchia”: “La apuesta de Milei a EE.UU. es loca, pero no tonta” .

Presupuesto. El Presidente apunta a conseguir dos cosas: su aprobación y un aval institucional inédito en lo que va de la gestión.

Un Cyber Monday con un 15% más de ventas pese a la caída del consumo.

Femicidio. En San Telmo, una estudiante de 18 años murió al caer de un balcón. Detuvieron a su pareja, principal sospechoso.

Colapinto. A dos días del Gran Premio de Brasil confirmaron que seguirá en la escudería Alpine durante toda la temporada 2026.

Mamdani tiene su conexión Hollywood. Mira Nair, la madre, cineasta premiada.

La AFA intervendrá en la crisis del Ciclón. Caos institucional en San Lorenzo.

A una semana de las elecciones en Chile los candidatos se moderan.

En México Sheinbaum cambia las leyes sobre el acoso.

Por el Shut Down, aeropuertos colapsados en Estados Unidos.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Calvo, Curia, Guebel, Kohan, Gamerro, Ares, Sigal, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

