En su último informe publicado este viernes santo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para el sur de Buenos Aires y alta probabilidad de ráfagas de viento para las provincias patagónicas de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El organismo meteorológico indicó que las localidades bonaerenses de Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Puan y Tornquist podrían recibir lluvias de entre 40 y 60 milímetros en simultáneo con caída de granizo, vientos fuertes y alta actividad eléctrica. Además, alertaron que podrían caer grandes cantidades de agua en períodos cortos.

De acuerdo a la descripción del informe, se advierten "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Lluvia en el sur de Buenos Aires y otras ciudades patagónicas.

Este pronóstico también se extiende hacia las ciudades rionegrinas de Viedma, Conesa, Valcheta, Avellaneda, Pichi Mahuida y mesetas de Adolfo Alsina y San Antonio.

Allí se esperan precipitaciones menores (entre 20 y 40 milímetros), aunque desde el SMN se pidió a los lugareños no sacar la basura, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no asentarse en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar especial atención a la caída de granizo.

Alerta amarilla para Tierra del Fuego

En otra parte de su informe, el servicio nacional del clima indicó que Tierra del Fuego también se encuentra en alerta amarilla por vientos del norte que oscilarían entre los 45 y 65 kilómetros por hora.

La misma alarma rige para parte del sur de Santa Cruz, en Río Gallegos, y la costa de Güer Aike. Si bien se indicó que el viento podría sostenerse y llegar hasta los 65 kilómetros por hora, se alertó que las ráfagas podrían tocar los 80 kilómetros por hora.

Anticipan un otoño con buenas lluvias en gran parte de la Argentina

Es por eso que se pidió a la población evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por autoridades y asegurar los elementos que puedan volarse.

GI/fl