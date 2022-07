Marcelo D'Alessandro: "El proyecto de Ofelia Fernández pretende perseguir a la Policía"

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, se refirió como una "persecución a la Policía" respecto del proyecto que presentó la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, sobre una plataforma que mostraría un mapa de las tareas de la Policía.

En diálogo con Fernando González en La mañana de CNN (AM 950), D'Alessandro vinculó el caso del robo del auto al hijo del historiador Felipe Pigna con la propuesta de la joven legisladora: "En este caso queda manifiesto que la gente pide seguridad y las políticas del oficialismo es una pagina web en donde lo que intentan es salir en captura de la Policía".

Asimismo, aseguró que charló dos días antes de que saliera el proyecto con Ofelia Fernández: "Somos una policía con una ley moderna y todo lo que tenga que ver con transparencia bienvenida sea. Tuvimos una charla con Ofelia, nos comentó dos días antes que salga. Lo que pretenden una persecución a la policía. Meterle ideología a la seguridad y a la Policía. Todos merecen caminar libremente por la Ciudad. No hay que generar una culpa a la sociedad".

Mapa de la Policía: la oposición calificó de "fascista" y "abuso de autoridad" el proyecto de Ofelia Fernández

El robo al hijo de Felipe Pigna

Sobre el caso en donde dos hombres que recién salían de prisión le robaron con un arma blanca el auto a Martín Pigna, hijo del historiador, D'Alessandro aseguró que "no fue un caso de puerta giratoria", pero que se trata de una consecuencia de la decisión política del gobierno nacional en materia de seguridad: "Lamentablemente esta noticia no nos sorprende. No estamos hablando en este caso de una puerta giratoria, son dos delincuentes de 24 y 34 años que cumplieron una condena de 8 meses por robo agravado, y que el día que fueron liberados, fueron a robar".

"Acá lo que evidencia es la falta de decisión política en materia de seguridad por parte del Gobierno Nacional. Hicieron un desastre en el Servicio Penitenciario, nos afectaron el reconocimiento facial, la coparticipación. Hoy hay una falta de política en reinserción social con respecto a los condenados", agregó.

Y lamentó que "desde la Ciudad nos vamos a encontrar con esta situación. Seguimos trabajando con una ley penal juvenil de la época de Videla .No se hacen cargo de la seguridad del ciudadano, eso nos complica".

El audio completo de Marcelo D'Alessandro:

