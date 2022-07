Mapa de la Policía: la oposición calificó de "fascista" y "abuso de autoridad" el proyecto de Ofelia Fernández

La polémica por el mapa de la Policía de la Ciudad que presentó la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, tuvo repercusiones políticas en la oposición que calificó de "fascista" y "delito" la propuesta.

La plataforma que tiene como objetivo visibilizar el abuso de la policía porteña y "fortalecer las redes de cuidado ciudadano" fue cuestionada por el legislador Juan Pablo Arenaza, del PRO, y la abogada santillista Florencia Arietto, que en el pasado se desempeñó como asesora de seguridad en el Club Independiente y también en el Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich.

"Esto es un proyecto fascista, contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires donde se le abren las puertas a los narcos a las mafias para vengarse de los policías que todos los días se juegan la vida x nosotros. Vamos a trabajar para defender nuestras fuerzas de seguridad", arremetió en sus redes sociales Arenaza.

En la presentación del proyecto, Fernández había manifestado: "Es para que les empiece a dar más miedo mandarse una cagada", en referencia a los atropellos policiales y los casos de gatillo fácil. Arenaza aseguró que trataría de frenar la iniciativa de su par en la legislatura.

Les presento el mapa de la policía https://t.co/rrIb1BiyJV pic.twitter.com/4aDuHHQqsU — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) July 11, 2022

"La legisladora Ofelia Fernández incurre en los delitos de incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Una funcionaria pública no puede desconocer la ley ni promover proyectos sin marco normativo respaldatorio que afectan el normal accionar de un organismo de estado", le espetó Florencia Arietto, otra de las críticas que tuvo la legisladora peronista.

La respuesta de Ofelia Fernández

La representante del Frente de Todos salió a responderle a Florencia Arietto en Radio Con Vos y manifestó que el objetivo del proyecto es "sumamente democrático", retrucando a Juan Pablo Arenaza.

"Que la presente, creo que no le va a ir muy bien. Será abogada, pero no una muy buena, porque no constituye ningún tipo de infracción o delito", chicaneó a Arietto luego de que la abogada dijera que la iba a denunciar.

"Es un objetivo sumamente democrático que lo que quiere es transparentar el accionar de las fuerzas policiales, sea para bien o para mal. Si no hay nada que denunciar, se notará en la plataforma", agregó Ofelia Fernández.

Salario Básico Universal: quiénes serían los beneficiarios y cuánto cobrarían

Además, sostuvo que es una herramienta "de control ciudadano en su relación con las fuerzas de seguridad", que puede ser buena o mala. "Muchas veces son malas y tenemos ganas de sistematizar esa información", manifestó.

Qué dice el proyecto de Ofelia Fernández

La plataforma está disponible en el sitio www.mapadelapolicia.com. Ahí está disponible un mapa con la división de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y las diferentes jurisdicciones, acompañado con un complemento que sitúa los casos de gatillo fácil.

En la página también hay varias pestañas dedicadas a explicar cómo es el funcionamiento de la Policía de la Ciudad, las leyes que la rigen y la historia de transformación: desde el surgimiento con piezas de la Policía Federal, la corta vida de la Policía Metropolitana y el debut de la fuerza bajo el nombre y la estructura actual.

Otro de los apartados es un mapa de la estructura jerárquica de la fuerza. Desde el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la plataforma ofrece un desarrollo en profundidad de los nombres que integran la cadena de mando hasta el último responsable del último eslabón.

GI/fl