Mirta Legrand votó a las 14 horas, con "lista completa" y cuidadas señales

“Elvira me va a ayudar con la boleta electrónica, porque ella vino esta mañana, pero me dijo que es sencillo”, dijo Mirta Legrand antes de ingresar a su domicilio de votación para las PASO 2023.

“Hace rato que tengo mi voto decidido, pero no le voy a decir, no me pregunte”, le sugirió entre sonrisas la diva de los almuerzos, para evitar cualquier situación ambigua que termine impugnando su voto por no respetar la veda electoral.

Y no sería para menos, ejemplo cívico, a los 96 años, la viuda de Daniel Tinayre, la protagonista de innumerables éxitos del cine argentino (Los martes orquídeas, Mi novia es un fantasma, Violación, El amor nunca muere, Safo, historia de una pasión, La cigarra no es un bicho, etc) es un ejemplo de compromiso ciudadano.

A las 14 horas en punto, los reporteros apostados a la puerta del colegio del barrio de Palermo se avalanzaron sobre la estrella del cine y la televisión ni bien abrió la puerta del vehículo que la trasladaba. De blanco impoluto, con pañueno al cuello y anteojos sin marco, siempre sonriente y dispuesta a conversar, le preguntaron qué les diría a los que dudan en acercarse a votar en las PASO 2023: “Hay que venir a votar, es un deber, una obligación, Yo vine toda la vida. Soy grande, sigo viniendo y seguiré viniendo”, respondió.

Y reveló incluso, que había votado “lista completa”. También hizo un comentario sugerente, ya que comentó que desde temprano estaba al tanto de las dificultades que tuvo la candidata Patricia Bullrich para emitir su voto con el sistema electrónico.

De rosa en 2019, y de color verde agua en 2021, Mirta Legrand ya es también una esperada imagen clásica en cada ejercicio electoral. Antes de retirarse, también agregó que sigue conversando con los canales para regresar con sus almuerzos en septiembre.