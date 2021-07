Penes de madera | Soledad Acuña coincidió con Vizzotti y cuestionó la discusión "superficial"

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, coincidió con la postura de su par de Salud nacional, Carla Vizzotti, respecto a la compra de penes de madera, y lamentó que se haya generado "una discusión muy superficial sobre un tema muy importante como la Educación Sexual Integral".

"Me parece que se ha hecho una discusión muy superficial sobre un tema muy importante como es la Educación Sexual Integral", dijo la funcionaria de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

En el comienzo de la polémica por la adquisición de estos artefactos, Carla Vizzotti había agradecido irónicamente la "inesperada difusión" que había tenido la noticia. "El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad", había escrito la funcionaria nacional.

En comunicación con Vilouta 910 por La Red, Acuña develó que el gobierno porteño también había comprado este tipo de materiales para las clases de ESI. "Nosotros en la Ciudad en su momento compramos. Es una de las herramientas que se utilizan para trabajar la ESI en la escuela", dijo Acuña.

La polémica por los diez mil penes de madera pulidos, los dispensers de preservativos y los maletines que el Gobierno Nacional mando a licitar comenzó el viernes pasado, luego de que se conociera que la compra de los productos demandaría un total de $13.371.100.

Además de las burlas en redes sociales, la medida fue cuestionada por políticos opositores, que se manifestaron en contra de la adquisición de elementos para la ESI.

Salud confirmó que la compra se realizará

Así lo afirmó este lunes el Ministerio de Salud, aunque deberán optar por una oferta menor a la que se había presentado con mejores posibilidades en un principio.

Esta nueva consideración se llevó adelante luego de que el principal oferente que iba importar los insumos desistió de hacerlo, alegando un tema económico.

"Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre", argumentó Carlos Esteban Nilsen, un cordobés que se dedica a buscar licitaciones a nivel nacional para poder ser oferente en las mismas.

"Me bajé básicamente porque no tengo la seguridad de que vaya a ganar y no tengo la espalda por si no termino ganando. Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre, post elecciones y no sé cómo va a terminar y no sé si ganaría o no", explicó el oferente.

GI CP