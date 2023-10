Pitty, en su mejor momento: "Ojalá encontrara una numeróloga o una psicóloga como yo"

Verónica Laura Asad es Pitty la numeróloga, y ese apodo fue noticia esta semana, cuando trascendió que la contrató la gerenta general del Banco Nación, María del Carmen Barros, en un durísimo golpe con implicancias judiciales que la gestión de Silvina Batakis y el oficialismo tratan de surfear sin renuncias. Lo cierto es que la numeróloga se convirtió en trending toppic con esa cuestión, y recorre medios insistiendo en resaltar sus cualidades profesionales, e insistiendo en que "no hice nada de malo, hasta bajé mis honorarios porque para mí era muy importante tener como cliente al Banco Nación".

Pitty concedió este fin de semana una entrevista al Diario Clarín, donde contó que el tema Banco Nación hizo que "ahora tenga 600 personas en lista de espera", ávidas por acceder a sus servicios de pitonisa. "Estoy tapada de trabajo, esa es la verdad, y si la Justicia quiere llamarme, que lo haga, tengo todo en regla, me contrataron y fui, facturé todo, no tengo nada que ocultar, todo lo que hice fue absolutamente legal".

Sobre el escándalo, la numeróloga reconoció que "la angustia me duró cinco minutos”."Pensé que todo el esfuerzo realizado en mi vida podía desplomarse”, admitió Pitty, pero enseguida contó el lado positivo de semejante nivel de exposición: "Ahora estoy tapada de trabajo".

Con respecto a la investigación judicial, la mediática afirmó: “Primero, no estoy imputada”. Y reiteró: “Si quieren que me llamen, yo insisto en que me manejé como debe ser, con facturas de monotributista que puedo acreditar, sin ocultar nada”, insistió.

En ese sentido, la numeróloga cuestionó a los medios y consideró que la apuntaban a ella por un supuesto "blindaje" a María del Carmen Barros, la gerenta general del Banco Nación, que fue quien la contrató: "Todavía no vi ni una nota que le hicieran a la señora Barros, todavía no vi una foto de esta señora en los portales de los diarios”.

Pitty se define en la entrevuista como "escritora, estudiosa y coach", y destaca sus condiciones profesionales: "No soy ninguna improvisada, no pregunté quién se iba a hacer cargo de la factura en el Banco, no soy policía para andar preguntando quién era la persona, a qué partido político pertenece, a mí no me importan, ninguno me da de comer". "La fama y la guita me fueron dejando sola", admitió en otro tramo, recalcando "Tengo 11 libros publicados, no soy ninguna chanta".

La causa

En los últimos días se supo que la exministra de Economía, Silvina Batakis, nombró a su exesposo en el directorio del Banco Nación y le aprobó un sueldo de 9 millones de pesos a la gerenta general, María del Carmen Barros; en ambos casos sin que las autoridades de la entidad bancaria fueran notificadas al respecto.

Tras la denuncia penal en su contra, impulsada por la diputada Nacional María Graciela Ocaña por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros.

