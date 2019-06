Santiago del Moro: "La política nos debe un montón"

El conductor Santiago del Moro participó del programa que realiza Edi Zunino en su canal de YouTube "En el Barro" (el ciclo que entre 2015 y 2018 estuvo en Metro). Habló de su paso por Intratables, su carrera, la política y sus proyectos. "El éxito es la permanencia", describió.

"Mi objetivo no era ser un periodista o analista político", relató Del Moro sobre la revelación que tuvo en el ciclo que condujo en América que dejó hace unos meses para encarar su nuevo desafío en la conducción de "Quién quiere ser millonario", el programa de preguntas y respuestas éxito en más de 120 países en el mundo, que se emite por Telefe.

Sobre Intratables, recordó que "tuvo un poder en un momento importante" y que gracias a esa experiencia le terminó "gustando la política", aunque aclaró que nunca se reunió con ningún político para un off the record. "Nunca en mi vida me dijeron lo que tenía que hacer. En Intratables había 30 invitados, había gente que se iba más contenta o no", respondió consultado por alguna presión que hubiera recibido.

En medio de las elecciones que se desarrollan en el país, Del Moro consideró que la "política nos debe mucho" pero que "de esta salimos todos juntos". A continuación la charla de De Moro con Zunino:

DR/H.B.