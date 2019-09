El corto que tiene como protagonista a José Martínez Suárez, el 'cañaseño' emblema del cine argentino

por Florencia de Sousa

“No hay un final. No existe un principio. Solamente existe una infinita pasión por la vida”, decía el director de cine Federico Fellini. Esta frase parece sintetizar a la perfección a José Martínez Suárez, más conocido como ‘Josecito”, un hombre que dedicó una importante parte de sus 93 años a la cinematografía argentina y que hasta los últimos días se aferró con pasión a ello.

El fotógrafo Jorge Durán, amigo por más de cinco décadas con el cineasta, rescata en un video filmado íntegramente con su celular, una serie de secuencias ocurridas en marzo de 2018, durante una visita que hizo José junto con sus hermanas Mirtha y Silvia Legrand a la ciudad santafesina de Villa Cañas, lugar donde nacieron y pasaron su infancia. Como resultado de ese trabajo, surgió un cortometraje que será exhibido el último día del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata -ente que presidió Suárez hasta el 17 de agosto que falleció- y que refleja la personalidad y el modo de ser de este entrañable hombre.

"Yo no le decía José, sino que siempre lo llamé 'Don Pepe', porque lo conocí hace más de 50 años. Empecé a trabajar con él como asistente de dirección cuando hacía cine publicitario y se convirtió a lo largo de la vida en un segundo padre para mí. El cortometraje empezó como algo familiar, porque se da a raíz de un viaje que hizo con sus hermanas a Villa Cañás en 2018 donde les hicieron un homenaje a los tres. Fuimos juntos los dos en mi auto y empecé a grabarlo para que tenga un registro; después mi amiga Fernanda Sanjurjo le dio forma de corto", contó Durán en diálogo con PERFIL.

En ese sentido, recordó al cineasta: "Era un tipazo al que yo quería mucho, teníamos mucha confianza. Cunado yo le decía que él era mi padre del alma, me respondía que yo era su hermano menor. Tenía una memoria envidiable, un humor muy fino y era divertidísimo. Fue alguien reconocido mundialmente, un tipo que se carteaba con Fellini. Un Groso".

José junto con un excompañero de escuela con quien se cruzó en el viaje en marzo de 2018. Foto: Captura de pantalla

Un recorrido desde el interior. En el corto se muestra a este protagonista indiscutido del cine argentino en el lugar de pertenencia que más emociones le provoca: Villa Cañás. Allí se lo ve recorrer las calles de la ciudad y pasar por el frente de la que supo ser la casa donde pasó su niñez; visitar la estación de trenes y hasta reencontrarse con un excompañero de la primaria. "En Villa Cañás le decían Joselo a él le encantaba porque todo lo que venía de su ciudad era importante para él. Junto con un profesor de literatura creo, fue el que puso el gentilicio de cañaseño, por eso el corto se llama así. Él se nutría de su infancia y de su pueblo", reveló Duran, quien confesó también que José pudo ver el material mucho antes de morir.

José falleció el 17 de agosto de 2019. Foto: Captura de pantalla

Villa Cañás, un sello de su trabajo. Más que ningún otro sitio, la ciudad que lo vio nacer se reflejó en su obra. "Su amor por ese lugar está en todas sus películas, siempre hay algo que refiere a Villa Cañás", precisó Durán. El Crack (1960); Dar la Cara (1962); Los chantas (1975) y Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976), son un claro ejemplo de ello.

El ferrocarril. En un fragmento del video, se puede ver la emoción que invade al cineasta al pisar la estación de tren de su ciudad. "Cuando llegamos ahí, José se emocionó y lloró en un momento porque recordó que pasó allí su infancia, porque en su vida -como muchos de los del interior- el tren significaba el contacto con otros lugares. Era muy cinematográfico todo lo que pasaba en una estación de pueblo para un chico", contó su amigo.

Parte del recorrido por Villa Cañás, donde José nació y pasó su infanciaFoto: Captura de pantalla

Amistad y respeto. "En el regreso del viaje de Villa Cañás me dijo: 'Jorge ¿cuánto hace que nos conocemos?. Cuando le respondí 53 años, me preguntó: '¿No le parece que es hora de que empecemos a tutearnos?. Le dije bueno, usted a mi sí, pero yo a usted no. Me miró y respondió: 'O los dos, o ninguno'. Hasta el último día nos tratamos de usted", expresó el creador del corto.

El recuerdo y el homenaje. "De mi viejo biológico comencé a dar mis primeros pasos y él me mostró el camino. En ese camino me crucé con Martínez Suárez que me formó, me moldeó y me pegó la última hornada: lo que soy se lo debo a ellos dos", resumió Durán.

"Cuando empecé a trabajar con él en los cortos publicitarios, una vez no estando él me pelee con el productor del estudio y me echaron. Entonces lo esperé en la puerta del lugar y cuando llegó me dice '¿qué hace acá?', y le dije que me habían rajado. Entonces subió a la administración, agarró un papel y una lapicera y renunció. Yo le decía que por favor no, que se quede, y me miró y me dijo 'no lo hago por vos, lo hago por mí, porque si alguien trabaja bajo mi mando, me tendrían que haber consultado. Seguramente también te hubiera echado". Esa es una manera de ver cómo era la persona", concluyó al recordar con una cálida anécdota a su amigo personal; ese que fue su maestro y el de tantos otros y que debe ser recordado como lo que fue, un cineasta emblema de la Argentina.

