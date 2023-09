Disney mantuvo conversaciones iniciales para vender ABC a Nexstar

Walt Disney Co. ha mantenido conversaciones exploratorias sobre la venta de su cadena ABC y estaciones de televisión a la emisora local Nexstar Media Group Inc., según fuentes con conocimiento directo.

Las conversaciones son preliminares y no han incluido una valoración específica, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque las discusiones no son públicas. Nexstar solo estaría interesada al precio adecuado.

Un portavoz de Nexstar declinó hacer comentarios, al igual que Disney.

Disney formó un equipo de trabajo para estudiar la inteligencia artificial

Tom Carter, expresidente de Nexstar y actual asesor de su director ejecutivo y de su junta directiva, dijo a los inversionistas el miércoles en una conferencia de Bank of America Securities que la compañía está interesada en adquirir activos de propietarios de medios de comunicación como Disney que buscan reestructurarse. Nexstar podría adquirir los medios de ABC posiblemente con solo unas pocas desinversiones para mantenerse dentro de los límites de propiedad de las estaciones de radiodifusión, explicó.

El asesor agregó que existen algunas complicaciones en la venta. ESPN, la cadena de deportes de Disney, comparte muchas de sus transmisiones con ABC.

“Si se comprara el complejo ABC, ¿cómo funcionaría en el futuro?”, dijo. “Hay muchas preguntas que deben responderse allí”.

También señaló que Nexstar, el mayor propietario de emisoras de televisión de Estados Unidos, necesita más orientación de Disney sobre lo que quiere hacer.

“Tienen que tener las ideas un poco más claras”, dijo Carter. “Podemos aceptar orientaciones, pero no nos inclinamos necesariamente por nada de esto sin un camino claro”.

Los pasos que dará Disney

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo en julio que consideraba vender cadenas de televisión tradicionales como ABC. Los canales de radiodifusión y de cable han ido perdiendo espectadores ante servicios de streaming como Disney+ y Hulu.

Nexstar, con sede en Irving, Texas, tiene 200 estaciones de televisión propias o asociadas en 116 mercados. El año pasado, adquirió la propiedad mayoritaria de la cadena CW a Warner Bros. Discovery Inc. y Paramount Global. También es propietaria del canal de noticias por cable NewsNation.

Traducido por Paulina Munita.

LM