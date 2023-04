Las acciones del First Republic se hunden a un mínimo histórico

Las acciones de First Republic Bank se desplomaron a un mínimo histórico tras conocerse un informe de que los asesores reunieron a posibles compradores de nuevas acciones como parte de un plan de rescate del banco.

Los asesores intentarán persuadir a los grandes bancos estadounidenses que ya rescataron a First Republic en una ocasión para que compren bonos de la empresa con sede en San Francisco a tasas superiores a las del mercado por una pérdida total de unos pocos miles de millones de dólares, menos que las tasas de la Federal Deposit Insurance Corp. asociadas a cualquier quiebra de First Republic, informó el miércoles CNBC.

Como parte del plan, los asesores ya han reunido a posibles compradores de las nuevas acciones, señaló CNBC, citando fuentes que no identificó.

El miércoles por la mañana, las acciones de First Republic cayeron hasta un 26% a US$6,03, un mínimo intradiario récord. La acción ha descendido un 95% este año.

Un representante de First Republic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg News.

El mes pasado, First Republic evitó un posible colapso después de que un grupo de 11 grandes empresas financieras acordaron colocar un total de US$30.000 millones en depósitos en el banco. JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp, Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. aportaron cada uno US$5.000 millones en depósitos no asegurados, mientras que otros bancos depositaron cantidades más pequeñas como parte de un plan diseñado junto con los reguladores estadounidenses.