Inversión de Amazon en Reino Unido deja un sabor amargo

Alex Webb

Es la peor pesadilla para supermercados y empresas de despacho de alimentos por igual: Amazon.com Inc. está potenciando su negocio de comestibles con una red de repartidores que pueden llevar el pedido a su puerta en una hora.

Ahora puede ver por qué el regulador de competencia de Gran Bretaña decidió objetar la planificada inversión del gigante del comercio electrónico en Deliveroo, el rival británico de UberEats. Sin embargo, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido debe proceder con cuidado, ya que negar los fondos a Deliveroo podría, involuntariamente, hacerlo menos capaz de competir en el negocio de despacho de alimentos. Esa sería una desafortunada consecuencia.

En mayo, Deliveroo anunció una ronda de financiamiento de US$575 millones encabezada por Amazon. El miércoles, la CMA determinó que la inversión podría perjudicar la competencia en el segmento de despacho de alimentos en el Reino Unido. La entidad dio un plazo de cinco días a las compañías para que presenten soluciones y, de no hacerlo, iniciará una investigación más profunda.

Las preocupaciones de la CMA tienen justificación. Si bien Amazon cerró el año pasado sus operaciones británicas de despacho desde restaurantes, sigue interesado en el mercado. La inversión en Deliveroo es una forma de seguir en el juego; sin duda, la compañía estadounidense está interesada en las decenas de miles de motoristas del negocio británico. Los dos también son rivales en el despacho de comestibles, por lo que forjar una alianza más cercana los disuadiría de competir. Ese es un riesgo para el rival del segmento de despachos Ocado Group Plc y cadenas de supermercados como J Sainsbury Plc y Tesco Plc.

Sin embargo, una prolongada investigación de la CMA podría ser un problema, debido a los apremiantes requisitos de capital de Deliveroo. Es probable que no se concluya una investigación hasta el segundo trimestre del próximo año, según el analista de Bloomberg Intelligence Aitor Ortiz. Para entonces, Deliveroo habrá esperado un año para recibir su inversión. Si el modelo anterior sirve de guía, significa que necesita ese dinero. En 2018, Deliveroo gastó casi 200 millones de libras (US$263 millones) en efectivo. Si ha gastado a un ritmo similar este año, es posible que esté llegando al nivel más bajo de su acervo.

Hay muchas soluciones que podrían ser aceptables para la CMA: una garantía de Amazon de que no intentará comprar Deliveroo durante cinco años; una promesa de no integrar servicios de despacho; y que Amazon se abstenga de ocupar un asiento en el directorio. Si esas concesiones eliminan la justificación de Amazon para invertir, entonces debería retirarse. Al menos eso le daría a Deliveroo una oportunidad más pronta de encontrar otros fondos.

La CMA tendrá un ojo puesto en lo que sucedió hace poco en el mercado alemán de despacho de alimentos, donde Takeaway.com NV adquirió los negocios locales de Delivery Hero SE, lo que le dio más de 90% de participación de mercado. Pero puede permitirse cierto grado de indulgencia en este caso. Todavía podría bloquear una fusión, si se materializara. Postergar el acceso de Deliveroo a los fondos probablemente restringiría la participación de mercado de la compañía con UberEats y Just Eat Plc.

Anteriormente, los reguladores no han sido hábiles en cuanto a anticipar el impacto de las ofertas en el mercado: el caso más conocido es la adquisición de Instagram por parte de Facebook Inc. y la compra de DoubleClick por US$3.200 millones por parte de Google. Analizar detenidamente el caso de Amazon es correcto y adecuado, y un compromiso de no integrar la red de despacho de Deliveroo sería una condición justa. Pero a menos que se produzca una fusión completa, la CMA no debe exagerar.