Minoristas en la mira de Microsoft en esfuerzo contra Amazon

Dina Bass

Microsoft Corp. presenta nuevas herramientas en la nube diseñadas para clientes minoristas que buscan posicionarse como una alternativa a Amazon.com Inc. y compañías de software corporativo como Slack Technologies Inc. y Salesforce.com Inc.

Microsoft está agregando una función a su rival de Slack, el programa de chat corporativo Teams, que permite a empleados de tiendas presionar un botón para convertir sus celulares en walkie-talkies para comunicaciones dentro del almacén. En un discurso el 12 de enero en un evento de la industria minorista, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, planea discutir cómo Ikea pasó a más de 70.000 trabajadores a Teams, utilizando el servicio para reuniones y chat. La tienda más grande del gigante del mobiliario para el hogar, en Estocolmo, también comenzó a usar una función de programación para administrar los turnos de 150 empleados de restaurante.

La industria minorista ha sido una de las más exitosas de Microsoft, ya que el fabricante de software intenta ganar terreno en computación en la nube frente a Amazon Web Services, líder del mercado, y atraer a más clientes a sus productos Office basados en Internet. Algunos minoristas se muestran reacios a trabajar con su rival de comercio electrónico Amazon. Nadella y el director de Google Cloud, Thomas Kurian, están programados para hablar la próxima semana en la feria anual de National Retail Federation (federación nacional del sector minorista), el mayor grupo de comercio minorista, lo que resalta la importancia de la industria para los mayores competidores en la nube de Amazon.

Los clientes minoristas también son clave para la competencia de Microsoft con Salesforce, el líder en software de relaciones con clientes basado en la nube. Microsoft anunció el lanzamiento oficial de su software Dynamics Commerce para ayudar a minoristas a administrar el inventario, la programación, los centros de llamadas, los sitios de comercio electrónico y las operaciones en las tiendas. La compañía dijo que el fabricante de ropa de exterior Canada Goose Holdings Inc. lo ha estado utilizando.

Microsoft también tiene en la mira otro negocio lucrativo de Amazon: la publicidad digital de productos en sitios web de los minoristas. En agosto, Microsoft adquirió PromotIQ, con sede en Nueva York, que ayuda a compañías como Kroger Co. y Kohl’s Corp. a vender anuncios en sus sitios web a compañías que desean una ubicación privilegiada para sus productos. Nadella anunciará que Home Depot también se ha suscrito al servicio.