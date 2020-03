Regeneron y Pfizer se lanzan a carrera para tratamiento de virus

Bailey Lipschultz

Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Pfizer Inc. son las nuevas farmacéuticas de gran capitalización que han revelado planes para combatir la enfermedad Covid-19, lo que impulsó las acciones de ambas compañías en bolsa.

Regeneron dijo que ha identificado cientos de anticuerpos neutralizantes del virus que podrían ayudar a tratar a los pacientes y anunció planes para comenzar la fabricación a gran escala de un cóctel de medicamentos a mediados del próximo mes y podría comenzar ensayos en humanos a principios del verano. Pfizer reveló un pacto con la alemana BioNTech para estudiar una posible vacuna.

Los casos confirmados de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, han alcanzado los 183.579 en todo el mundo y las muertes superaron los 7.400. No hay terapias o vacunas aprobadas para el nuevo coronavirus o la enfermedad pulmonar relacionada.

Las acciones de Regeneron, con sede en Tarrytown, Nueva York, se dispararon hasta un 14%, el mayor repunte desde noviembre de 2016 y Pfizer subió un 8%. Regeneron ha avanzado un 29% este año, el valor de mejor rendimiento del S&P 500, que ha caído un 26%.

Regeneron dijo que estudiará y seleccionará los dos principales anticuerpos para un tratamiento “cóctel” basado en la potencia y otras cualidades. El desarrollador de medicamentos cree que el enfoque de múltiples anticuerpos permite apuntar a diferentes partes del virus y podría ayudar a proteger contra numerosas variantes virales.



Una vez que se seleccione el cóctel adecuado, Regeneron comenzará la producción a escala clínica de inmediato con el objetivo de producir cientos de miles de dosis al mes para finales de verano. Espera tener cantidades más pequeñas disponibles para pruebas clínicas iniciales a principios del verano.

Pfizer, con sede en Nueva York, dijo que su acuerdo acelerará el desarrollo de la vacuna de BioNTech y podría comenzar a tratar a pacientes en abril. Las compañías tienen previsto usar las instalaciones de investigación tanto en Estados Unidos como en Alemania y comenzarán la colaboración de inmediato.

La entrada de Pfizer y el anuncio de Regeneron aumentan las esperanzas de tratamiento para pacientes del nuevo coronavirus. La semana pasada Eli Lilly & Co. llegó a un pacto para desarrollar una terapia para Covid-19 con la compañía de biotecnología AbCellera Biologics Inc.

A principios de mes, una mesa redonda de ejecutivos dijo al presidente Donald Trump que algunos medicamentos podrían estar disponibles para pacientes en meses. Sin embargo, las vacunas como la desarrollada por Pfizer y BioNTech, que podrían evitar que las personas sanas contraigan la enfermedad, están más lejos de llegar al mercado.

Gilead Sciences Inc., que se considera el líder en el desarrollo de un medicamento para el virus, proporcionará datos de dos estudios clínicos de su medicamento, remdesivir, en pacientes chinos en abril. Moderna Inc., una firma de biotecnología que desarrolla una posible vacuna, trató al primer paciente esta semana.