Walmart limitará su capacidad habitual al 20% en Black Friday

Leslie Patton

El Black Friday es un evento comercial famoso por las aglomeraciones masivas de compradores que se codean entre sí para conseguir una gran oportunidad. Este año, en Walmart Inc., ese no va a ser el caso.

El mayor minorista del mundo limitará la cantidad de clientes dentro de sus tiendas a solo el 20% de la capacidad habitual, conforme la amenaza del coronavirus se cierne sobre esta temporada de compras navideñas. Otros cambios en la configuración de las tiendas incluyen carritos desinfectados e instrucciones para ayudar a los compradores a evitarse entre sí cuando estén mirando los artículos en oferta, dijo Walmart el miércoles.

Walmart, uno de los muchos minoristas que planea permanecer cerrado el Día de Acción de Gracias este año, abrirá a las 5 a.m. el Viernes Negro. La compañía también tiene previsto ofrecer esas oportunidades durante un período más largo, comenzando a principios de noviembre, un cambio respecto a las rebajas habituales que suelen comenzar alrededor del Día de Acción de Gracias.

Los minoristas están reconsiderando sus actividades y, este año, van a ofrecer descuentos navideños antes para hacer frente a una temporada totalmente distinta. Más de las tres cuartas partes de los consumidores estadounidenses están comprando antes de lo habitual, y un tercio de ellos ha hecho referencia a preocupaciones sobre su salud y seguridad, según una encuesta del Consejo Internacional de Centros Comerciales publicada el viernes.

Esas preocupaciones son la razón de los cambios que se introducirán en Walmart. Antes de abrir sus 4.750 tiendas en EE. UU. el 27 de noviembre, los compradores formarán una fila para entrar en el establecimiento y empleados en las puertas instarán al distanciamiento social. Se requerirá que los compradores usen una máscara y serán dirigidos hacia la parte derecha de los pasillos.