por Jairo Straccia

Es el momento ideal para escribir un paper, publicarlo en alguna revista internacional y arrancar a girar dando charlas en todo el mundo. Título: Argentina’s new stability model.

Los que hasta ayer eran los casos de éxito de la región por derecha (Chile) y por izquierda (Bolivia) se sumen en estallidos sociales y golpes de Estado. Brasil, que hace no tanto era un ejemplo que invocaba el empresariado argentino como el camino a seguir, rumbea hacia quién sabe dónde de la mano de un militar homofóbico delirante después de derribar a una ex presidenta y tener casi 600 días preso al mayor líder político del país. Y en ese marco, la Argentina, increíblemente, surfea una transición democrática en plena debacle económica con una normalidad que asusta.

El vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, dice que no es casualidad. Lo atribuye a dos motivos. Uno, a que nuestro país sobresale en todas las encuestas internacionales por su “ethos democrático”: acá, después de la dictadura de los 70, tenemos un apego por las urnas y las elecciones y un rechazo por la intervención militar que es inamovible pase lo que pase. Ahí tenemos para un capítulo del paper. Podremos tener mucha grieta falopa Campanella/Echarri pero a la hora de los bifes siempre hay un consenso originario que manda.

El otro motivo, dice Tokatlian, es que existe el peronismo como un “modo de contención de demandas y de dar expectativas”, a través de los sindicatos, de las organizaciones sociales o de una cultura extendida en todos los niveles sociales. Muy complicado resumirlo en el paper para los gringos, pero la idea es que peronism is hope, una especie de libro de quejas del capitalismo que evita, retrasa o conduce los líos en la calle. Con sus burocracias en los gremios que todo lo negocian, con sus gobernadores dadores de empleo público, con sus principios y si no le gustan tengo otros, el peronismo que muchas veces te condena también te salva. Durísimo para los Brandoni de este mundo: al término de un gobierno que hizo del supuesto final de los setenta años de justicialismo el pasaporte al desarrollo definitivo, se llega a la conclusión de que acá no explota todo como en los vecinos, justamente, por el peronismo.

Igual, tampoco es como para que Mauricio Macri o Alberto Fernández puedan cantar victoria. Con dos años de recesión acumulada y pocos motores para una salida rápida de la malaria a la vista, con la pobreza arrimando al 40% y un equilibrio financiero atado con alambre mientras el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados tocan timbre para cobrar, tranquilamente la Argentina puede ser el próximo que escriba “yendo” en el chat de los quilombos sociales de América Latina. Será clave cuánto la pegue el nuevo equipo de gobierno en los próximos meses. Por ahora, en este recreo de menos de un mes antes de llegar a la Casa Rosada, el presidente electo se ocupa, entre nota y nota con Viviana Canosa, de la agenda de la región. Repudia como corresponde el golpe de Estado en Bolivia, pero también alienta el sueño de ser una especie de nuevo faro regional. Así, la ominamea con figuras del progresismo en el Grupo de Puebla, presenta libros de elecciones y América Latina, viaja a México a reunirse con su presidente, Andrés Manuel López Obrador, como referente de la centroizquierda.

En este contexto, en el equipo económico que lo rodea sobresalen dos dudas. La principal, si cada uno finalmente irá al puesto que imagina y para el que vienen trabajando a tientas, o si, después del regreso de Cristina Kirchner de Cuba habrá muchos “tachados” de los posibles cargos o “recién llegados” a lugares en los que tendrán que ponerse a laburar de cero con el tic tac de fondo. La otra inquietud es si el baño de progresismo que nadie duda es genuino en Fernández incluirá también muchas más declaraciones duras hacia la Casa Blanca, como la de esta semana de que “Estados Unidos volvió a las peores épocas”. Es que es un momento donde algún guiño yankee hará falta para cerrar las negociaciones con los acreedores de todo tipo.

Para los más nerviosos, una pista puede estar en el último capítulo de ChumelXHBO, el programa del youtuber mexicano más famoso, Chumel Torres, que hace un par de años protagoniza para la cadena estadounidense la versión latinoamericana del Last Week Tonight de John Oliver. El envío se titula “AMLO vs. AMLO” (https://bit.ly/2Xsw2Is) y detalla las contradicciones entre lo que decía el presidente mexicano contra Estados Unidos en la campaña y todo lo que está haciendo ahora que está en el poder para congraciarse con Donald Trump, junto a otras mentiras que incluyen haber dicho que retiraría militares de las calles cuando ahora está mandando más efectivos contra el narco.

Como sea, Alberto está teniendo su mosh sudamericano, con encuentros que lo hacen sentir con algún rol fronteras afuera, como lo sentía Macri en sentido contrario en aquellos foros de inversores que lo palmeaban como la cara del fin del populismo. Las fotos del presidente electo haciendo la “L” de #LulaLibre hoy son las del jefe de Cambiemos en 2016 tomando café con el CEO de Coca Cola en Davos. Es el miren cómo me validan los que quiero que me validen. Ojo: la nube de los que te celebran diciendo lo que querés oír es un peligro grande para el nuevo mandatario, porque, como se vio con claridad estos últimos cuatro años, puede haber mucha franela pero la macroeconomía te liquida. Podés traer las low cost y que viaje 40% más de pasajeros que en 2015, pero hoy Norweigian repiensa sus planes porque planeaba tener a esta altura 12 aviones y tiene solo 4 volando, por la macro. Podés hacer viaductos para los trenes o construir 124 estaciones ferroviarias en el Gran Buenos Aires, pero no te va a votar nadie si el pan y el arroz vuelan más del 100% en un año, porque te endeudaste y dejaste volar el dólar, por errores y dogmas macro.

Con América Latina en ebullición, las elites hacen su interpretación. Paolo Rocca, el titular del grupo Techint, principal holding siderúrgico del país, habló el martes en un encuentro de la Asociación Latinoamericana del Acero, y reflejó una preocupación que ya había mostrado al invitar hace tres meses a disertar en su empresa al mayor experto en desigualdad del mundo, Branko Milanovic. Ahora dijo: “Tenemos una oportunidad (...) de retomar una senda de crecimiento industrial (...) para también poder pensar un desarrollo inclusivo, abierto a la promoción social, que pueda satisfacer la demanda de mayor igualdad y oportunidades para toda nuestra gente”. Siempre en péndulo, si estamos saliendo de un gobierno con el corazón en el campo, Rocca le está ofreciendo a Alberto una alternativa de acero como discurso dominante del mandato que viene.