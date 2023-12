Caras y careteos

Hay rostros que pertenecen a distintas épocas. Como si se manifestaran según el espíritu de su tiempo. Viendo la tapa de un libro de Pezzoni sobre Borges, donde aparece una foto del autor, mi hija me dijo: “Es increíble cómo se parecen los intelectuales de los años sesenta”. Me hizo pensar en la semejanza fisonómica que no depende de los lazos de familia. Y quizá ni siquiera la persona lo advierta. Me refiero a las expresiones que parecen apoderarse de una cara, dando cuenta de sus verdaderas intenciones. Quizá influyan los peinados o el maquillaje, algún accesorio, sombrero, aros, piercing. Pero este andamiaje no alcanza para desviar la atención de lo que una persona emana desatadas sus fuerzas (terrenales). Anthony Burgess se refería a los Poderes terrenales, título de una de sus grandes novelas. También es cierto que los semblantes se construyen, sobre todo en la actualidad. Photoshop, intervenciones estéticas. Nadie parece ser como se muestra. Antes se decía “No tenes cara…” Ahora es puro careteo. Las hay para todos los gustos, medidas y colores.

Sin embargo, hay un rostro que me resulta intrigante. Como si no pudiera obtener más información que la de una cara de piedra. Me refiero a nuestro presidente. No es fácil desentrañar su pertenencia. Por momentos parece anacrónico, como el de aquellos actores que pueden interpretar tanto a Calígula como a Robespierre. O un prócer decimonónico, con mirada ochentera.

La lectura del Decreto de Necesidad y Emergencia que realizó en cadena nacional, tan económica (escueta y academicista) como feroz (una mirada mecánica), simulando un cuadro religioso (pretendidamente mesiánico), con sus doce apóstoles acompañándolo, me reveló un parecido. Y en esta misma nota, fueron surgiendo los términos que lo anuncian: “Burgess” y “mecánica”. Durante toda su campaña –continua haciéndolo–, en las redes Milei se presenta desde el mismo ángulo que eligió Stanley Kubrick para filmar a Malcolm McDowell interpretando al personaje de La naranja mecánica: Alex, el joven extremadamente violento y apasionado de Beethoven. Hay algunas diferencias, Los Rolling, etc.

Desde donde se habla también es indicio de cómo se mira, y sobre todo, a quiénes se dirige.