Corre, ve, dile

Varios medios calificaron de insólito el cruce de chicanas entre Jorge Altamira y Manuel Adorni, originado por un absurdo que tal vez no lo sea tanto. El detonante fue un meme. Una nueva forma de chisme sobre la realidad: la foto (una objetividad) y la interpretación (una subjetividad adherida). Un chistoso señaló que Gus Fring, el personaje de Breaking Bad, aprovechando la flexibilización de Milei iba a invertir nueve mil millones de dólares para traer su cadena de comida rápida. Yo creo que para detectar la falsedad sólo hubiera bastado ver el logo de “Los pollos hermanos”, que aparece en castellano en medio de la lista de precios de la hamburguesería inventada. Pero parece que ni Altamira ni Adorni vieron la serie (yo tampoco) y en redes se cruzaron fuegos e ideas preexistentes y predecibles, como si la noticia fuera real. Lo cual automáticamente convierte en real a la noticia. Real en el sentido en que forma parte de este mundo y ya no del ficcional.

¿Por qué no sería legítimo que un pensador de izquierdas opinara sobre la relación entre flexibilización y negociado empresarial incluso en el mundo de las ficciones? ¿No es esa también a veces la función de la ficción? ¿Servir de ejemplo? ¿Por qué no sería además legítimo y no absurdo que un vocero de la ultraderecha festejara el emprendimiento y el desembarco de inversores extranjeros, dado que es lo que buscan su prédica y sus actos de gobierno?

Y sin embargo de estas dos confusiones de un hecho ficcional con uno real, no se extraen las mismas conclusiones, ni quedan ambos igual embarrados en el mismo charco del escarnio. “Más comidas rápidas para menos comensales”, había escrito Altamira en su muro al citar como verdadera la noticia falsa. “Las inversiones mejoran salarios, dan oportunidades y promueven crecimiento disminuyendo la pobreza y mejorando la calidad de la vida de la gente”, le respondió Adorni, y eso que se supone que la que vive en Narnia es la izquierda. Y agregó, envalentonado: “Lo invito a escapar de las encerronas ideológicas” (como si su postura no fuera también ideológica y encerrona) “y sumarse a las ideas de la libertad” (como si la libertad no fuera patrimonio de la izquierda más que de la ultraderecha).

Lo que muchos seguidores de redes quizás no sepan es que la cosa continuó, porque pese a que Altamira pareció aceptar no saber que Gus Fring no existía y que Adorni dijo haberse dado cuenta inmediatamente, no se puede pasar por alto (como le señaló Altamira en defensa de su “encerrona ideológica”) que “Fring es un personaje que lava dinero narco por medio de casas de comida rápida”, una práctica que es muy raro alentar desde el gobierno y sus vociferadores, ¿o no? Nunca se sabe. También vociferan contra la cultura (que no es economía) y cierran el INT y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras cosas que han venido a saquearnos.

Yo quedo muy ansioso a la espera de los cruces que puedan surgir de los ataques de dragones de Game of Thrones, que por cierto tampoco he visto, porque me pareció demasiado violenta, incluso para ser mentira.