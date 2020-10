Las posturas se contradicen, en un sentido, pero en otro visiblemente confluyen. Sucede con cierta frecuencia. Cristina Fernández ha sostenido, más de una vez, que durante el gobierno de Macri hubo intromisiones indebidas del poder político sobre el Poder Judicial, con el fin de perjudicarla. La otra noche, conversando con Jorge Lanata, Elisa Carrió sostuvo por su parte que durante el gobierno de Macri hubo intromisiones indebidas del poder político sobre el Poder Judicial en relación con la propia Cristina, pero con el fin de protegerla. Son versiones contrapuestas: en una, Cristina es perseguida; en la otra, Cristina es preservada. En las dos, sin embargo, se afirma una misma cosa: que durante el gobierno de Macri hubo reprochables incidencias sobre el ámbito de la Justicia, para obtener esto o aquello.

Mauricio Macri asegura que no, que él fue un perfecto republicano; lo que implica que miente Cristina, pero también que miente Carrió. Entiendo en qué sentido puede pretender el ex presidente que miente la ex presidenta. Pero ¿por qué mentiría en igual forma Elisa Carrió, autodeclarada vigía suprema de los valores de la república y aliada visceral del macrismo? ¿Por qué le infligiría semejante tachadura a aquel gobierno, si hubiese sido efectivamente intachable? ¿A qué inventarle tan turbios manejos, de no ser ciertos, siendo que en parte es ella misma quien se está viendo maculada con el chanchullo que ahora revela y denuncia?

En las cosas que dice Carrió siempre hay algo que nos excede, pues no es del reino de este mundo (ella lo dijo: habla con Dios). ¿Quién es sincero o insincero: Lilita y Cristina, de un lado, o Mauricio Macri, del otro? Y aun entre Lilita y Cristina, en el tramo en el que difieren, ¿a cuál de las dos hipótesis cabe dar crédito: a la de la persecución ilegal por parte de Cambiemos o a la de la protección ilegal por parte de Cambiemos? Ya estamos, como puede verse, en la grieta de la grieta, o en la grieta de la grieta de la grieta.

¿Cabría hacer el intento de no descartar ninguna y tratar de combinar las dos? ¿Que el macrismo, como dijo Cristina, hizo todo para que fuera presa, y que también, como dijo Carrió, hizo todo para que no fuera presa? Una variante singular del género “prisión en suspenso”. ¿Apretar pero no ahorcar? ¿Mejor en vilo que en prisión? ¿Una espera indefinida en el umbral? Al igual que “Ante la ley”. Pero no precisamente ante la ley.