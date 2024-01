El periodismo militante cambia la piel pero no las malas mañas

Cuando los periodistas celebrábamos nuestro día, en junio pasado, dediqué esta columna al tema que vuelve a tener una lamentable vigencia en estos tiempos, a un mes y días desde la asunción del nuevo gobierno. Por entonces, los casos de mala praxis profesional por la exagerada opción militante entre la administración kirchnerista y la oposición macrista habían crecido de una manera asombrosa: decenas de profesionales de este oficio habían optado por abandonar las buenas artes del periodismo para volcarse –sin anestesia– por una u otra de las orillas de la política.

Suscribo hoy esas palabras: el periodismo militante invade los medios de la mano de panelistas, opinadores y referentes con fama en los medios, particularmente pantallas, sin mayores argumentos. Cité en aquel texto una frase publicada por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810 en La Gazeta de Buenos Ayres: “La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.

Vuelvo hoy a palabras de un gran maestro argentino del periodismo, Tomás Eloy Martínez: “A la avidez de conocimiento del lector no se la sacia con el escándalo sino con la investigación honesta; no se la aplaca con golpes de efecto sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto y de sus antecedentes. Al lector no se lo distrae con fuegos de artificio o con denuncias estrepitosas que se desvanecen al día siguiente, sino que se lo respeta con la información precisa. Cada vez que un periodista arroja leña en el fuego fatuo del escándalo está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta”.

A otro gran maestro de este oficio, el polaco Ryszard Kapuscinski, le preguntó un colega: “¿Para ser periodista hay que ser buena persona?”. Kapuscinski respondió: “Sí, yo estoy muy seguro de esto. Nuestro trabajo depende mucho de otra gente. Es una obra colectiva. Nosotros solo apuntamos voces y opiniones de la gente. Si nuestras fuentes no quieren hablar con nosotros, no conseguiremos información”.

Juan Cruz Ruiz, un prestigioso periodista español, adjunto a la dirección del grupo Prensa Ibérica (el diario El País forma parte de la empresa), señaló en 2015 que la práctica de optar por una u otra línea política está bien en el caso de los medios, pero aclaró: “Lo peor es el periodismo de trinchera (nuestro periodismo militante), en el que la información se usa como arma política a favor de un determinado partido. Esto ha dañado al periodismo, algo que siento como deplorable”.

La propuesta que este ombudsman quiere expresar a los lectores de PERFIL es extremar la atención al momento de escuchar, leer y ver a sus referentes periodísticos, y hacerlo con espíritu crítico, sin “comprar” opiniones volcadas con claridad en uno u otro sentido.