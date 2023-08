Es valioso el aporte de Chequeado para limpiar datos preelectorales

A medida que se acercan las elecciones (PASO, generales), crece la importancia que tiene para la ciudadanía contar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a verificar la certeza (o no) de los datos, afirmaciones, información que aportan los partidos políticos, alianzas y candidatos: fact checking son los términos que definen la función de estas instituciones, periodísticas o paraperiodísticas, que sirven también de fuentes para los medios convencionales (gráfica, televisión, radio, portales de noticias en internet) y las redes sociales.

Suman decenas estas organizaciones en todo el mundo. En Argentina, desde hace años cumple con eficiencia tal función el sitio chequeado.com, que publica regularmente los resultados de sus investigaciones, que permiten identificar noticias falsas o engañosas y contenidos de declaraciones de figuras públicas u organismos gubernamentales o corporativos.

Un estudio recién publicado por Chequeado hace un paneo por las propuestas de los principales precandidatos. Su extensión no permite reproducirlo en esta columna, pero vale la pena consultarlo en https://chequeado.com/el-explicador/elecciones-paso-2023-esto-proponen-los-precandidatos-presidenciales-para-bajar-la-inflacion/.

Paralelamente el equipo de Chequeado analiza declaraciones recientes de personajes vinculados a los comicios y los calificó según su veracidad. Algunos casos:

Juan Grabois, precandidato de Unión por la Patria, afirmó que sólo el 40 por ciento de los hogares argentinos cuenta con gas natural. Por cierto, cifra insuficiente. Aunque Chequeado estimó que el dato es verdadero, es necesario indicar que resulta inferior a la cifra real, según el censo, que se eleva al 51 por ciento.

El ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria aseguró en acto reciente que en lo que va de 2023 el Tesoro Nacional no transfirió fondo alguno a Aerolíneas Argentinas, al cuestionar afirmaciones vinculadas al déficit de la empresa. Es, a juicio de Chequeado, una información engañosa, porque hay un compromiso de aportar (como “crédito devengado”) 22.500 millones de pesos de un presupuesto total de 90 mil millones.

Chequeado estimó que es exagerado que uno de cada tres empleados formales sea pobre, como lo afirmara el precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. La cifra se estima entre 13,9 y 19,3 por ciento viviendo en hogares pobres.

El candidato a vicepresidente secundando en su lista a Sergio Massa, Agustín Rossi, afirmó que la cuarta parte de los trabajadores es monotributista. “Exagerado” calificó Chequeado. Según explica la institución, Rossi no tuvo en cuenta para indicar ese porcentaje a los casi ocho millones de trabajadores no registrados. Con esta aclaración, se estima que el 13,3 por ciento del total son monotributistas y no el 25 por ciento de la masa laboral.

Chequeado coordina desde 2014 la red de chequeadores LatamChequea, que reúne a más de treinta organizaciones de 17 países de América Latina, España y Portugal. Su objetivo y práctica apuntan a contrarrestar la desinformación que circula y trasciende las fronteras. Por cierto, la tarea no es simple, como se pudo apreciar durante el tiempo en el que la pandemia fue un objetivo a atacar por parte de creadores de noticias falsas, engañosas o sesgadas, muchas veces originadas en negadores de la validez de las vacunas o la efectividad de los tratamientos. También fueron importantes los aportes de las organizaciones de chequeo durante los procesos electorales en Estados Unidos y en Brasil.