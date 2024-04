Jubilaciones: presión para que la nueva fórmula llegue al recinto

A la espera de la renovada ley de Bases, la Cámara de Diputados se enfoca en estos días en el debate de la nueva fórmula jubilatoria, que quedó opacada en parte por la decisión del gobierno nacional de dar aumentos por decreto. Luego de la reunión de la Comisión de Previsión Social del pasado jueves, con una treintena de invitados,

Unión por la Patria presiona ahora para volver a reunirse el próximo martes para firmar dictamen y dejar lista la iniciativa para ir al recinto. En ese sentido, el jefe del bloque Germán Martínez pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible”.

La titular de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koning, quiere anotarse también un triunfo en el corto plazo y no descartó realizar una rápida convocatoria. La referente cordobesa se encuentra confiada en que se lograrán los acuerdos necesarios para aprobar la nueva fórmula, aunque con el ritmo con el que viene trabajando Diputados, es incierto cuándo podría darse la media sanción.

Pero más allá del apuro que pusieron de manifiesto otros referentes del bloque de la primera minoría, reclaman además incluir en la discusión a la Comisión de Presupuesto, que comanda José Luis Espert y que es la mano derecha parlamentaria de Javier Milei. El razonamiento en el kirchnerismo es cómo podría darse un debate sobre la factibilidad de aumentos a los jubilados si no se analiza a nivel presupuestario. “Y si Espert no quiere, tenemos que ir al recinto a emplazar a Espert”, insistió Martínez, en una chicana al economista.

Por sobre las discusiones acerca de las formas y los tiempos parlamentarios, en la oposición dura y también en el sector más dialoguista se mantiene la preocupación sobre lo que el gobierno nacional ya no oculta y es que no está dispuesto a dar mayores compensaciones a los haberes jubilatorios para no escapar al objetivo primordial que es salir del déficit fiscal.

Uno de los invitados a la reunión de comisión en representación del gobierno nacional fue Alejandro Chiti, un exfuncionario macrista que fue protagonista de un señalamiento por parte de la oposición porque no posee un cargo formal en la administración libertaria. Se trata de una situación que se ha convertido en habitual en el gobierno de Milei, con referentes de relevancia que no tienen una designación en el organigrama, como Federico Sturzenegger o Santiago Caputo. “La movilidad es para mantener, no para recomponer”, admitió Chiti, quien también explicó que “con la fórmula anterior iba a ser desastroso, con esta fórmula más el 12,5% se da un aumento por movilidad razonable”.

Mariano De los Heros, titular de Anses, fue otro de los referentes del oficialismo que dieron precisiones sobre el plan del Gobierno y resaltó que con la fórmula del gobierno anterior el aumento en junio sería del 34,1%, mientras que con el sistema nuevo, que combina decreto, bono y empalme, se logrará una mejora del 63,1%, una cifra que para la oposición resulta al menos engañosa.

De los Heros llevó además otro tema que no forma parte de la discusión, pero que el oficialismo tiene en mente tratar próximamente y tiene que ver con las moratorias previsionales y la eventual diferenciación con aquellos que realizaron 30 años de aportes en tiempo y forma. Allí marcó también que el 87% de las jubilaciones por moratoria cobran la mínima, mientras que solo el 6% que realizó aportes convencionales percibe el haber más bajo.