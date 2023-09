La era del detalle

Cada vez que tiene una laguna, un amigo bromea: “Es que estoy pasando por un micro ACV”. El chiste puede no ser gracioso para todo el mundo, o resultar ofensivo para algunos paladares, pero es difícil negar que el prefijo “micro” lo dota de una inapelable actualidad. La pequeña cosa, el detalle, aquello que supuestamente fue pasado por alto a lo largo de los tiempos, cobró una valoración hiperbólica en las discusiones políticas y sociales, como ocurre, por ejemplo, con lo que muchas feministas denominan “micromachismos”. Es que esta lupa que permite señalar la presencia de algo de escala reducida puede ser un dispositivo intelectual interesante y necesario, porque el pormenor es a veces más importante de lo que se creía, y no solo por efecto acumulativo, sino por su singularidad. Lo pequeño, además, se sabe, puede contener en sí mismo a lo grande, como en esa figura poética de los árabes, en la que se compara a la pupila humana con el mundo entero. Pero, también puede pasar, quizás con más frecuencia, que la visión de lo micro obture la de lo macro, y pueda volverse funcional a la histórica postergación de urgencias de carácter masivo, esas que se profundizan en tiempos de crisis como estos, acuciándonos a casi todos.

Hay que mirar en todas las direcciones, con todas las lentes, mirar incluyendo todo lo que se pueda

Hace algunos años, Ana María Shua me decía en una entrevista a propósito de la edición de Temporada de fantasmas, que “cualquiera puede escribir un mal microrrelato” o “uno bueno por casualidad”, pero, como exponente máxima del género en Argentina, aclaraba que “un buen libro de microrrelatos ya es una rara avis”, más vinculada con lo amplio que con lo pequeño, porque “hay que ser un gran lector, un gran escritor, y tener una particular capacidad de síntesis”. Quizás, para no terminar siendo algo malo, inútil, ocioso o bueno sólo por arte de la casualidad, el foco sobre el detalle deba reformularse, eludiendo la confrontación con la generalidad.

Quizás haya que buscar una salida al problema planteado por la dualidad micro-macro conectando las dos cosas, sin pedir que gane solamente una. Mirar en todas las direcciones, con todas las lentes, mirar incluyendo todo lo que se pueda ver, mirar para frenar el despeñamiento que aparece cuando confundimos la parte con el todo.