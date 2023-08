La veda pone límites a las opiniones de los lectores

“Fueron muchos los mails enviados por los lectores para su publicación en el Correo Central de hoy, con contenidos que –en uno u otro sentido– constituirían violaciones a la veda electoral. Por ello –y no por otras razones, menos aún la censura– es que este ombudsman descartó los mensajes vinculados a la política actual. Lo que nuestros lectores demandan o proponen es, en buena medida, lo que PERFIL reconoce y responde en la mayoría de los casos. Esto lleva a preguntarse cuánta es la influencia de sus opiniones y posturas, favorables o críticas, a la hora de decidir qué editar, cómo hacerlo y cuándo”.

El encomillado corresponde al tramo inicial de la columna que este ombudsman publicara en agosto de 2019, en pleno proceso preelectoral que derivó en las presidenciales de ese año. Es lo que ocurre hoy, cuando la veda impuesta por las PASO pone límites a la difusión de propuestas, ideas, comentarios y posturas en cualquiera de los sentidos políticos que pueden influir en los lectores de PERFIL.

Por cierto, de lo que se trata hoy es de medir cuánto valor tienen las opiniones de los lectores vertidas en los mails que publica el Correo y también comentarios fuera de esa sección. Es mucho, y tiene una dimensión creciente en la valoración que hacen los editores de los medios en todo el mundo cuando se trata de orientar sus publicaciones.

En la misma columna de 2019, se hacía referencia a un episodio que afectó a uno de los diarios más influyentes del mundo, The New York Times. Explicaba este ombudsman: “Los lectores del NYT –en particular los demócratas– reaccionaron de manera virulenta ante lo que consideraron un título claramente favorable al presidente norteamericano: ‘Trump incita (o urge) a la unidad contra el racismo’, decía el título de tapa del martes 6 (de agosto de 2019), citando dichos del presidente norteamericano sin comentar que los arranques xenófobos y racistas de este son ya proverbiales. La reacción no se hizo esperar: mientras connotados compradores del diario anunciaban la baja de sus suscripciones, los editores optaron por cambiar el título en la segunda edición y pedir disculpas públicas ante lo que definieron como un error a la hora del cierre. Se rindieron así ante la presión de sus lectores”.

En definitiva, se trata de evaluar el rol que ejerce la opinión pública en cuanto destinataria de los mensajes que descargan los medios de comunicación. Definir qué es la opinión pública es un desafío que aún no está saldado totalmente. En un trabajo publicado en 2009 por la Gazeta de Antropología de España, el catedrático José María Rubio Ferreres, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Granada, escribía: “A pesar de la dificultad de encontrar una definición general y unívoca de la opinión pública que sea aceptable para la mayoría de sus estudios, esto ‘no significa, sin embargo, que opinión pública sea algo, en ningún sentido, carente de significado. El concepto continúa utilizándose en investigación, en artículos sobre el gobierno, y en explicaciones de la conducta social humana, tanto desde el punto de vista científico como desde cualquier otro. Y el propio hecho de su uso continuado puede considerarse como firme testimonio de la existencia del significado’ (Price 1994: 18)”.

La opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural. Por eso, la influencia que las sociedades ejercen sobre las políticas editoriales es creciente, y se potencia aún más tras la explosiva aparición de las redes sociales como contracara, a veces complemento y siempre espejo de los medios tradicionales (diarios, radios, televisión, portales de noticias).

Es tema de un debate aún irresuelto el medir hasta dónde llega tal influencia.