Milei y el mundo judicial: algunas pistas

El actual Presidente suele evitar pronunciamientos tan enérgicos acerca de los tribunales como lo hace respecto de otras áreas del Estado, o dicho más llanamente, Javier Milei se rehúsa a atacar al mundo judicial con la furia que utiliza para embestir contra otros estamentos públicos. Una forma de analizar esta postura es a partir del ministro de Justicia que eligió para llevar adelante su gestión. En una entrevista reciente, Mariano Cúneo Libarona ofrece pistas para comprender qué se puede esperar de las relaciones entre la administración de Justicia y el Poder Ejecutivo.

Allí brinda también ejemplos controvertidos: tal es el caso cuando, para aludir a la función de la pena, sostiene que: “es como a un chico que le pegás… si le pegás solo no alcanza con eso, tenés que pegarle y decirle ‘mirá a partir de ahora vamos a hacer así, tenés que hacer esto, esto no te conviene’…”. Además, incurre en planteos paradójicos al momento de afirmar que “es el espíritu libertario, el espíritu de ‘tenés libertad’, tenés un libre determinismo”: para expresarlo blanco sobre negro, libertad y determinismo juntos en esa frase parece todo un oxímoron. Más allá de esto, algunos señalamientos referidos específicamente al funcionamiento del mundo judicial resultan claves para explorar el tema.

Empecemos por mencionar dos componentes decisivos del propio mundo judicial: en primer lugar, están los vínculos cooperativos que se generan hacia su interior. Esto significa que si la Justicia trabaja como trabaja, es porque hay un conjunto de personas que la integran y colaboran para que se llegue a los resultados a los que se llega. En este sentido, y aún sin la épica que algunas narrativas quieren sugerir, la mayoría de las horas en los tribunales están hechas de estos vínculos cooperativos que le permiten economizar esfuerzos a sus miembros. Un segundo componente del mundo judicial es el de las convenciones, es decir, esa serie de acuerdos entre diferentes personas que con el paso del tiempo se van haciendo habituales. Por momentos, las convenciones hacen posible una coordinación eficiente de la actividad entre los diferentes actores judiciales, lo que evita dispendios en diferentes recursos, como por ejemplo el tiempo empleado para realizar un trabajo. Esto no significa que dichas convenciones expliquen todo lo que sucede en la administración de Justicia, sino que es imprescindible explicar estas convenciones, para poder interpretar con mayor claridad aquello que sucede en la mencionada administración de Justicia.

Ahora bien, uno de los temas sobre el que se pronunció Cúneo Libarona puede tener influencia en torno al mundo judicial, sus vínculos cooperativos y convenciones. Se trata de las jubilaciones de privilegio: “Yo fui testigo directo de cómo gobiernos para vaciar el Poder Judicial otorgaban jubilaciones al Poder Judicial muy beneficiadas…, hubo jueces que se jubilaron a los 45 años, entonces vivieron toda la vida de la jubilación… eso no está bien: primero funde al Estado con jubilaciones muy beneficiadas y en desmedro de otros pobres trabajadores, que también trabajaron y no tienen esas jubilaciones… a mí las jubilaciones de privilegio y las desigualdades, mucho no me convencen”. Una interpretación posible de este planteo es que ciertos actores judiciales, cooptados por el Poder Ejecutivo de turno, dejaron sus cargos dado el beneficio que les ofrecía jubilarse con su sueldo casi intacto y a su vez, estar en condiciones de ejercer la profesión como abogado privado. Cabría preguntarse al respecto si esto sigue siendo así en la actualidad, si existen maniobras de este tipo del Poder Ejecutivo con la intención de doblegar la célebre independencia del Poder Judicial, y si éste fuera el caso, qué fórmula aporta el ministro de Justicia para enfrentarlo.

Ahora, Cúneo Libarona también asevera que las jubilaciones de privilegio y las desigualdades, mucho no le convencen, acerca de lo cual sería necesario que exprese si tiene pensado hacer algo concreto. En definitiva, deberíamos estar atentos porque, como ya lo dijimos, avanzar en estos temas puede afectar considerablemente el funcionamiento del mundo judicial, sus vínculos cooperativos y sus convenciones.

*Investigador del Conicet.