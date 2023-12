Una luz en el fondo

En el volumen El dibujo del tiempo se reúnen, entre otros materiales, numerosas entrevistas efectuadas a Silvina Ocampo. Entrevistas a una escritora a la que no le gustaba especialmente hablar, y tanto menos en entrevistas, pero que por eso mismo revelan las claves de un mundo personal hecho ante todo de repliegues y reticencias, intenso pero discreto (o intenso por discreto), luminoso y oscuro la vez.

Hacia el final de una de las entrevistas, Raúl Gálvez le pregunta cómo ve el futuro, el suyo y el de todos. Silvina Ocampo responde: “Yo lo veo todo un poco embarullado (…). Veo todo revuelto, ¿y vos?”. Al verse interrogado a su vez, el entrevistador contesta: “Yo también. Aunque con una pizca de luz apareciendo en el fondo…”. A lo cual Ocampo replica: “¿Ah, sí? Ay, qué suerte que veas un poco de luz… porque yo no veo esa pizquita de luz”.

No es de Silvina Ocampo esa imagen, la de la luz apareciendo en el fondo; ella apenas la retoma, pero la retoma para ponerla en duda. Esta entrevista se publicó por primera vez en 1988, traducida al inglés, en un libro editado en Ontario. No: no tenían manera de saber que lo que estaba a punto de ocurrir era lo que ocurrió en 1989. La primera edición en castellano de esta entrevista fue en Idea Viva - Gaceta de Cultura, en marzo de 2000. No: no había manera de saber lo cerca que estaba diciembre de 2001.

“Yo no veo esa pizquita de luz”, respondió Silvina Ocampo, y ya disminuyó en “pizquita” la “pizca” que había mencionado Gálvez. La entrevista concluye con Silvina Ocampo diciendo: “Juro que estoy rezando. Porque me parece que todo se me va. Que las cosas desaparecen. Que el mundo se está volviendo oscuro; como si hubieran apagado las luces. Espero que sea mentira lo que te digo…”.

Pronto se supo (una y otra vez se supo) que no, que no era mentira. ¿De qué pizca de luz le hablaban? ¿De qué fondo exactamente? Silvina Ocampo mencionaba en cambio un mundo oscuro, luces que se apagaban. La entrevista se publica ahora por tercera vez, integrada en un libro, con pie de imprenta de junio de 2023. Poco antes de que una variante de la remanida imagen, ahora la de una luz al final del camino, haya sido pronunciada (o bramada) de nuevo.