Curso gratuito para pymes en Villa María: cómo anotarte para registrar tu marca

El próximo lunes 10 de noviembre, el programa Innova Córdoba desembarca en Villa María con una capacitación gratuita pensada para referentes y gerentes de pequeñas y medianas empresas que buscan proteger sus marcas, diseños e invenciones.

La iniciativa, titulada “Formación de Referentes en Propiedad Intelectual para Pymes”, apunta a fortalecer las habilidades de gestión dentro de las empresas y brindar herramientas concretas para registrar y resguardar activos intangibles como marcas, productos o secretos comerciales.

El encuentro está dirigido a gerentes de innovación, desarrollo, marketing, legales o administración, y colaboradores con potencial de liderazgo dentro de las pymes locales. Cada participante deberá asistir con notebook para aplicar los contenidos en tiempo real.

Inscripción y requisitos

La jornada se desarrollará de 8:30 a 12:30 en la sede de AERCA (San Juan 1369) y requerirá inscripción previa online.

La actividad es libre y gratuita, pero requiere registro previo mediante un Formulario de inscripción. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

Por qué importa proteger tu marca

Desde Innova Córdoba destacaron que la gestión estratégica de los activos intangibles se volvió un componente esencial del valor empresarial. Proteger marcas, diseños e invenciones no solo evita conflictos legales, sino que incrementa el valor y la proyección comercial de las pymes cordobesas en un mercado cada vez más competitivo.