Coti San Pedro, tras el triunfo de Milei: “Hay que reconfigurar la política y construir otras narrativas”

Coti San Pedro sostuvo que el resultado del domingo sorprendió a todas las fuerzas y encendió una alerta sobre la forma de hacer política. Señaló que, pese a la crisis y a los escándalos del Gobierno, La Libertad Avanza volvió a imponerse “en la gran mayoría de las seccionales” y también en localidades pequeñas de la provincia.

La candidata, segunda en la lista tras Pablo Carro, planteó que el voto combinó múltiples causas: por un lado, la percepción de una promesa cumplida en la desaceleración de la inflación respecto de 2023 y, por otro, una campaña atravesada por el miedo a una disparada del dólar si el oficialismo perdía.

Para San Pedro, el desafío es reconfigurar la política y construir nuevas narrativas que convoquen a mayorías sin volver a un pasado que también explica el presente.

Así se pintó de violeta la provincia de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), remarcó la necesidad de humildad para reconocer la derrota en términos de proyecto y, al mismo tiempo, propuso leer este momento como “un nuevo comienzo”: “Vamos a seguir comprometidos para repensar y construir una alternativa de mayoría que le ofrezca al pueblo argentino vivir mejor, vivir juntos, fuera de esta crueldad y esta deshumanización que hoy avanzan sobre nuestras sociedades. Ahí está nuestro compromiso y la esperanza de que esto es posible”.

Dónde ganó Milei y qué explica ese voto

—¿Volvió a ganar Javier Milei en los sectores humildes del país? ¿Volvió a ganar en los barrios pobres?

—Sí, exactamente. De hecho, recién veíamos el mapa de todas las seccionales: en su gran mayoría, en todas, ganó Javier Milei. En pueblos también, en lugares muy pequeños de la provincia, abandonados, etcétera, Javier Milei ha triunfado ahí también.

—Es decir, no es un voto “de clase alta” al estilo del macrismo, sino que reúne a sectores que antes votaban peronismo o izquierda.

—Sí, hay muchos que están votando a Milei. El voto es una definición de un momento que reúne muchas causas. Quienes militamos o trabajamos —o elegimos pensar lo que sucede después para proyectar trabajo— tenemos que leerlo reconociendo esa multiplicidad. Primero, hay una promesa cumplida que la gente valora: detener la terrible inflación que estábamos viviendo en 2023. Esa es una promesa cumplida. Después, hubo una campaña muy compleja en relación con qué iba a suceder si Javier Milei perdía —la disparada del dólar y demás—. Creo que ahí hubo dos elementos que tienen que ver con el bolsillo, que pueden haber definido la decisión de muchos argentinos y argentinas.

Autocrítica y “nuevo comienzo”

—¿Por qué no se reconoce la derrota? ¿Por qué Axel Kicillof no la reconoce?

—Yo creo que lo que tiene que hacer la política es ponerse a trabajar, primero con humildad, reconociendo —por supuesto— que es un resultado que nos sorprendió a todos y que realmente es una gran derrota para el campo político en general, si Milei arrasó en el electorado. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se hacen de otra manera. Y vuelvo a lo mismo: hay que escuchar con mucha humildad.