Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
ELECCIONES 2025

Luis Juez acusó a Llaryora de “pituquito del Suquía” y descartó ser candidato

El senador nacional apuntó contra Juan Schiaretti por las elecciones de 2007 y responsabilizó a Rodrigo de Loredo por no haber aceptado ser su vice en 2023. Las declaraciones se dieron en la previa de la conformación de las listas para las legislativas de octubre.

Luis Juez 22-05
PROYECTO. Según el Frente Cívico, la situación en el Poder Judicial cordobés es descrita como | .
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Luis Juez no ahorró críticas en su análisis del escenario político cordobés. Cuestionó con dureza al gobernador Martín Llaryora, a quien calificó como “pituquito del Suquía” por su estilo y medidas de gobierno, acusándolo de “despilfarrar y destruir el erario público con actitudes demagógicas”. También recordó un episodio reciente en el que —según dijo— Llaryora intentó “meter el dedo en la boca” a la oposición con un cambio jubilatorio después de haber “destruido el sistema previsional” en Córdoba.

El senador también revivió sus denuncias contra Juan Schiaretti, asegurando que teme “que me vuelva a robar” como en las elecciones provinciales de 2007. Aunque reconoció su capacidad política, criticó su desempeño legislativo y señaló que su eventual regreso es para “resolver problemas del peronismo” y construir una alternativa desde el Congreso.

EN VIVO | Paso a paso, así se arman las listas y los candidatos en Córdoba

En el plano opositor, Juez fue categórico al responsabilizar a Rodrigo de Loredo por la derrota en las elecciones de 2023, al no aceptar integrar una fórmula conjunta: “Hoy no estamos gobernando Córdoba porque no se animó a ser vicegobernador. Si no, hubiésemos sacado 20 puntos de ventaja”, expresó en declaraciones en radio Mitre. Consideró que el radicalismo atraviesa un “panorama desmoronado” y que necesita orden y unidad para ser competitivo.

Pese a que en varias oportunidades ya afirmó que no será candidato, todavía no se descarta su inclusión en la boleta de La Libertad Avanza. Sin embargo, todo apunta a que el elegido por Karina Milei para encabezar será Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en Diputados y uno de los hombres de mayor confianza del oficialismo nacional.

Juez remarcó que su prioridad no es encabezar listas legislativas sino “prepararse para gobernar Córdoba” y que acompañará las definiciones del gobierno nacional hasta el 31 de octubre. Después de esa fecha, afirmó, mostrará su propuesta para la provincia.

También te puede interesar
En esta Nota