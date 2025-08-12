Luis Juez acusó a Llaryora de “pituquito del Suquía” y descartó ser candidato

Luis Juez no ahorró críticas en su análisis del escenario político cordobés. Cuestionó con dureza al gobernador Martín Llaryora, a quien calificó como “pituquito del Suquía” por su estilo y medidas de gobierno, acusándolo de “despilfarrar y destruir el erario público con actitudes demagógicas”. También recordó un episodio reciente en el que —según dijo— Llaryora intentó “meter el dedo en la boca” a la oposición con un cambio jubilatorio después de haber “destruido el sistema previsional” en Córdoba.

El senador también revivió sus denuncias contra Juan Schiaretti, asegurando que teme “que me vuelva a robar” como en las elecciones provinciales de 2007. Aunque reconoció su capacidad política, criticó su desempeño legislativo y señaló que su eventual regreso es para “resolver problemas del peronismo” y construir una alternativa desde el Congreso.

En el plano opositor, Juez fue categórico al responsabilizar a Rodrigo de Loredo por la derrota en las elecciones de 2023, al no aceptar integrar una fórmula conjunta: “Hoy no estamos gobernando Córdoba porque no se animó a ser vicegobernador. Si no, hubiésemos sacado 20 puntos de ventaja”, expresó en declaraciones en radio Mitre. Consideró que el radicalismo atraviesa un “panorama desmoronado” y que necesita orden y unidad para ser competitivo.

Pese a que en varias oportunidades ya afirmó que no será candidato, todavía no se descarta su inclusión en la boleta de La Libertad Avanza. Sin embargo, todo apunta a que el elegido por Karina Milei para encabezar será Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en Diputados y uno de los hombres de mayor confianza del oficialismo nacional.

Juez remarcó que su prioridad no es encabezar listas legislativas sino “prepararse para gobernar Córdoba” y que acompañará las definiciones del gobierno nacional hasta el 31 de octubre. Después de esa fecha, afirmó, mostrará su propuesta para la provincia.