Cefaleas en cuarentena: cómo afecta el aislamiento

María Teresa Goicochea*

En primer lugar, es importante aclarar que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la pandemia por coronavirus afectó los hábitos de todas las personas, pero en aquellas que sufren migrañas, los cambios de rutinas pueden ser un detonante para que se presenten eventos migrañosos más frecuente. Entre los factores que pueden desencadenar episodios de migraña se encuentran el estrés, mala hidratación, falta de actividad física o trastornos del sueño. Estas modificaciones pueden tener impacto en la frecuencia y/o severidad de los episodios de dolor.

Junto al equipo de Neurólogos de Clínica de Cefaleas de Fleni analizamos el impacto del ASPO en más de 300 pacientes con migraña durante un mes (entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2020) a fin de evaluar el efecto del mismo en pacientes con diagnóstico de migraña. Un 40% de los pacientes fueron atendidos por Teleconsulta. En este estudio observamos que el 50% de los pacientes empeoraron su cefalea en tanto un 28,95% se mantuvo estable y el resto mejoró (21,05%).

Además, entre los pacientes que empeoraron, identificamos que las principales causas fueron las laborales (28,68% de los casos) y anímicas (23,77%). A su vez, los pacientes que mejoraron su situación lo asociaron principalmente a los tratamientos ya instaurados (34,78%) y a modificaciones laborales (28%)”.

En nuestra experiencia, observamos que durante el ASPO la mitad de los pacientes agravaron sus migrañas en tanto la otra parte permaneció estable o mejoraron. Una de las principales causas -tanto de los que agravaron su situación como los que mejoraron- fue el motivo laboral. Dado que la mayoría de los pacientes llevó adelante la modalidad de teletrabajo, se infiere que la forma de trabajo puede impactar de distinta manera en los pacientes.

Cuáles son los síntomas de la migraña y cómo tratarla

Esto no quiere decir que el aislamiento genere más dolor de cabeza, sino en cómo esa persona vive el aislamiento. No obstante, el estrés es considerado uno de los factores gatillo de las migrañas y en esta situación de pandemia, muchas personas pueden agravar su cuadro debido al estrés. Por eso es importante mantener hábitos saludables como respetar las horas recomendadas de sueño, buena alimentación e hidratación, ejercicio físico regular para no agravar los cuadros; y aprovechar este momento para conectarse con uno mismo, con el entorno, con el hogar y con la familia, aunque ésta se encuentre lejos.

*Jefa de la Clínica de Cefaleas de Fleni.