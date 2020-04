Un muerto en Buenos Aires y 98 nuevos casos positivos de Covid-19

por Daniela Mozetic

El nuevo reporte sobre el avance del coronavirus en el país registró en la jornada de ayer una sola muerte. Se trata de un hombre de la provincia de Buenos Aires de 73 años que pasó a engrosar una lista que ya cuenta con 43 fallecidos.

La cifra representa un dato positivo ya que desde el domingo pasado no se registraba una sola persona fallecida, ya que el promedio osciló entre 3 y 5 personas por día.

De acuerdo al registro diario que difunde el Ministerio de Salud que comanda Ginés González García, ayer fueron confirmados 98 nuevos casos de COVID 19 con lo que suman un total de 1451 casos en la Argentina.

Al momento, 674 contagios (46,4%) son importados, 490 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados y 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria. El registro correspondiente al sábado suma 10 casos más en comparación con el viernes cuando hubo 88 casos, pero resulta menor con respecto a los 132 positivos que se dieron a conocer en el reporte correspondiente al jueves.

Además, sobre el total de casos positivos desde el inicio del registro se dieron 279 altas y se descartaron 7153 muestras, tanto por laboratorio como por criterio clínico o epidemiológico.

Con dos semanas de aislamiento obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires se sigue manteniendo como el distrito con más casos confirmados acumulados, ya que tiene 407 personas enfermas de coronavirus, seguido por la provincia de Buenos Aires con 364 casos.

El recuento muestra además que hay 12 provincias que ayer no tuvieron registros de COVID 19, entre las que figuran Chubut, Catamarca y Formosa que siguen sin mostrar casos positivos. Precisamente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales puso ayer en duda la posibilidad de que alguna provincia no tenga registros positivos de coronavirus, luego de un mes de que se desatara la pandemia en Argentina. Según Morales, en el país hay “submediciones” de los casos de coronavirus y anticipó que “el día 13 no va a estar todo bien, ni aún en provincias que tienen cero casos, no sé cómo les da cero casos”.

El planteo del gobernador de Jujuy, provincia que ayer no sumó nuevos registros a un conteo que tiene solo 5 personas enfermas, recibió la rápida respuesta de la gobernación de Chubut, que le retrucó que sus sospechas constituyen una “falta de respeto para los chubutenses, que han hecho un gran esfuerzo para dar cumplimiento a la cuarentena”. El ministro de Salud de la provincia patagónica, Fabián Puratich sostuvo que “el hecho de que Chubut no tenga casos positivos es producto del trabajo conjunto de todos los trabajadores, de Seguridad, de Salud y de todas las áreas”.