"Arkansas Blacks", de Greg Brownderville

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Arkansas Blacks", del estadounidense Greg Brownderville:

En la primera noche bajó, linterna en mano,

los mismos escalones que su abuelo uno a uno

había desgastado. Abrió la puerta inmóvil

a un traslúcido velo de telarañas, lento

desde el extremo opuesto supo un cono de luz.

De las vigas formando ya del sótano el techo

sobresalían clavos serpenteados por hilos

de coser que a su vez ataban, tallo a tallo,

las manzanas de Arkansas, fruta negra que dura,

si bien momificadas, dejadas a colgar

por veinte años o más, imaginó el joven.

Unos pasos adentro, transformado, fantasma

vestido en telarañas. Desde sus dedos pálidos

tocó la piel oscura. La luz tembló toda.

¿Cómo voy a dormir en la casa tomada?

(Traducción de Patricio Ferrari & Graciela S. Guglielmone)

Greg Brownderville es poeta oriundo de Arkansas, Estados Unidos. Es autor de tres libros de poesía, entre los cuales se destaca Gust (Northwestern University Press, 2011), incluido en la lista de los más vendidos de la Poetry Foundation. En 2012 publicó Deep Down in the Delta (Butler Center Books), una colección de poemas basados en cuentos populares que reunió en su comunidad natal de Pumpkin Bend, Arkansas y sus alrededores. El tercer libro de Brownderville, A Horse with Holes in It, fue lanzado por el sello de Louisiana State Univesrsity Press en 2016.

En colaboración con el compositor Jacob Cooper, Brownderville escribió las letras de “Jar” (Silver Threads, Nonesuch Records, 2014) y Ripple the Sky, que se estrenó con la Filarmónica de Los Ángeles en 2016, lanzado por New Amsterdam Records en 2020. Este año, aún en plena pandemia, publicó Fire Bones (Huesos de fuego), un trabajo artístico de multimedia que Brownderville ideó, escribió y dirigió.

Brownderville ha recibido premios y becas de la Conferencia de Escritores de Sewanee, The Missouri Review, Prairie Schooner, New Millennium Writings y Porter Fund. Ha realizado residencias en Hendrix College (Arkansas) y Lemon Tree House (Camporsevoli, Italia). Brownderville se desempeña actualmente como editor de The Southwest Review, director de escritura creativa y profesor asociado de inglés en Southern Methodist University en Dallas, Texas.

El poema que presentamos hoy, “Arkansas Blacks”, proviene de la colección de poesía Gust (Ráfaga). Siguiendo la métrica del original (pentámetro yámbico), los traductores optaron por traducir el poema en alejandrinos (7 + 7) –– quebrando la métrica en el penúltimo verso por motivos semánticos, al igual que en el original. Se trata del primer poema de Brownderville traducido a nuestro idioma.