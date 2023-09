"Countdown", de Camila Evia

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es “Countdown”, de la argentina Camila Evia:

Only in the segregated angles of Lunatic Asylums

Do those who have strained to exceeding themselves

Break on our edgeless contours

– Mina Loy

Nos dimos cuenta

empezando por fuera

de esa piel por donde nos escapamos

nuestra elasticidad

camina por el techo

y las pestañas se

contaminan de estrellas

en el joven crepúsculo

de nuestra cruel descendencia

dejamos nuestras pasiones de lado

habiendo tragado su hambre

satisfecho de ira

nos disuadimos en nidos de ratas

viejos aposentos nacidos

de nuestra inmortalidad

estancados tan rápido

en una vida de impalpables dimensiones

estamos al revés de la mentira de las ciudades

que se digiere en nuestros estómagos

mientras las luces de la calle

se desvanecen ante nuestros ojos.

Camila Evia (San Martin de los Andes – Argentina, 1987). Egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es poeta y directora artística de la editorial y revista Buenos Aires Poetry realizando el diseño editorial además de la edición y la traducción. Sus trabajos en materia visual han sido exhibidos en varios medios de Argentina y América Latina, Estados Unidos (Print Magazine) e Italia. Ha participado en festivales de poesía y sus poemas han sido publicados en revistas de Argentina, México, Venezuela, Estados Unidos, Italia, Francia, Colombia y Macedonia. Publicó el libro Ridículos (Buenos Aires Poetry, 2019). En 2020 Buenos Aires Poetry publicó su traducción de la poeta británica Mina Loy, una antología que reúne varios poemas (de 1914 a 1947) y uno de los primeros manifiestos feministas.

Su primer libro de poesía en inglés será publicado próximamente por Free Poetry (Boise, Idaho), en traducción de Kelsey Hennegen.