Danny Ocean en el Luna Park: espuma, burbujas, colores y mucho amor por Argentina

El artista venezolano Danny Ocean se presentó nuevamente en Argentina este miércoles 20 de septiembre, pero esta vez pisó el Luna Park algo que emocionó al artista. “Pasamos del Vórterix al Luna”, reflexionó con alegría y afirmó que Buenos Aires es “la mejor ciudad del continente”.

El show comenzó con el tema “Dembow” y el público se encendió en gritos y aplausos. Una audiencia mayoritariamente femenina y sub 30 que no escatimó en “te amo” dedicados al músico. No faltaron las banderas venezolanas de sus compatriotas que se encuentran en el país.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

La energía del show conectaba con lo que Ocean siempre subraya que es la buena energía, el amor, y sus canciones hablan de eso. Acompañaron esa atmósfera las burbujas, la espuma y papelitos de colores que se expandieron en el aire para subrayar el clímax del concierto.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

El cantante y su banda sonaron con mucha precisión, el sonido claro y limpio que lograba imponerse sobre el coro constante del público que conocía todos los temas. No faltó “Epa wei”, tema que produjo Skrillex, “Volare” -que cantó junto al piano y con cigarrillo en mano- y regaló el cierre con su mega éxito “Me rehúso”.

Ocean se tomó un momento para prepararse un fernet, “¿es 70/30 no?", preguntó para demostrar el conocimiento del trago típico argentino. También contó que estaba feliz por la nominación a los Latin Grammy de la que se había enterado estando ya en Argentina.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

Danny Ocean nació en Venezuela, pero de muy pequeño se fue a vivir a África, también residió en el Caribe y en Estados Unidos y sin duda algo de esos paisajes y culturas diversas se coló en sus composiciones. Su fama se gestó con el tema “Me rehúso” que grabó en su casa en 2017 y rápidamente se convirtió en un fenómeno.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

Siempre estuvo vinculado al arte y estudió diseño gráfico porque creyó que era la herramienta que necesitaba para difundir su trabajo. Dancehall y reggae son dos de los géneros principales que se pueden detectar en sus composiciones, pero su voz que por momentos se rasga al estilo flamenco, es la que le da el tinte especial.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

Danny Ocean participó en el álbum Global Citizen Pt.1 de Coldplay con la canción “Voodoo”. En su segundo disco “@dannocean” incluyó "Tú no me conoces" en colaboración con TINI y “La última ola” con Dread Mar I.

Danny Ocean en el Luna Park (Foto: Silvina Palumbo)

El anuncio de la visita de Danny Ocean a la Argentina llegó poco después del lanzamiento de “Correcaminos”, la canción que compuso y que canta junto a Alejandro Sanz.

RB/fl