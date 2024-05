La fundación CIFHA reunió a la comunidad Qom con las fotos que Harry Grants Olds tomó en la región 100 años atrás

La Fundación CIFHA (Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino) viajó al Chaco para llevar a cabo un proyecto educativo y de formación con más de ochenta adolescentes de la comunidad Qom, que contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. La iniciativa acercó las imágenes capturadas hace 123 años por el fotógrafo norteamericano Harry Grant Olds estuvo en la misma región.

El director de CIFHA, Alfredo Srur junto al investigador Gabriel Margiotta viajaron a Chaco y plantearon ejercicios de comunicación en diferentes soportes a partir de las emociones y reacciones que les generaban a los estudiantes, integrantes de la comunidad Qom, conocer el registro de Olds.

CIFHA es un organismo sin fines de lucro que desde hace once años investiga, difunde y conserva cerca de un millón y medio de documentos fotográficos, compuesto por decenas de fondos y colecciones de autores de renombre y aficionados de la Argentina y la región. Precisamente, el archivo inaugural de esta tarea que promueve la puesta en valor del patrimonio fotográfico de nuestro país fue el de Olds, en 2013.

La institución conserva aproximadamente mil negativos en gran formato del fotógrafo nacido en Sandusky, Ohio, en 1868, además de sus manuscritos, fotografías vintage, ferrotipos y postales de época. Una de las series de su producción a principios del siglo XX en Argentina fue un viaje que hizo al Gran Chaco, en donde recorrió más de 1.600 km en tren, en barco y a caballo, cargando más de 50 kg con su cámara de madera, y con la compañía de una traductora indígena para retratar a las comunidades originarias.

Muchos de esos retratos, negativos originales de vidrio en gran formato, son conservados en CIFHA, y gracias a la digitalización en alta resolución se pueden ver detalles mínimos de una manera óptima, que ni siquiera Olds pudo apreciar en su momento: la textura de la piel de las personas retratadas, cómo están cosidos los hilos de un tejido autóctono o los pequeños objetos que están dentro de las casas de adobe.

Los talleres en las escuelas con la comunidad Qom

Este trabajo retoma la aventura iniciada por Olds en 1901, cuando recorrió el norte santafesino en el Gran Chaco, entre otras regiones de nuestro país, para hacerlo conocer en el mundo entero a través de libros, revistas y postales. Su patrimonio fotográfico, cultural y artístico fue el puntapié para que los alumnos de dos colegios chaqueños cuenten sus propias historias y puedan comunicarlas por fuera de sus lugares cotidianos.

“Hay una necesidad muy grande en el norte argentino, sobre todo en el Chaco y Formosa, las provincias más pobres del país, de que sean las propias comunidades las que produzcan y difundan la información de sus realidades, sin depender de los grandes medios”, destacó Srur quien junto a Margiotta dictó una serie de talleres de fotografía, crónica y video en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 -barrio Toba, Resistencia-, y en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°3 "CEREC" -paraje El Colchón, El Impenetrable-. También participaron Paulina Nicolini, Pablo Ignacio Palmeyro y Nicolás Ignacio Rivolta, del grupo US Alumni patrocinado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

“Lo que hicimos fue proyectar estas imágenes y estas cartas de Olds en instituciones educativas para mostrarles a los jóvenes cómo sus propios antepasados fueron retratados, y puedan apreciar con lujo de detalle sus lugares, sus viviendas, sus ropas, y lograr una reflexión conjunta, tanto nuestra como de los talleristas, de la importancia que es para una comunidad retratarse a sí misma, comunicar y compartir con el resto de la sociedad su cultura, sus alegrías, sus tristezas, sus necesidades, sus fiestas, sus logros”, detalló Srur.

“Tenemos que sistematizar toda esa producción, estamos realizando un documental audiovisual para difundir la experiencia", sumó Margiotta. Este proyecto integral cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina con el subsidio "Small Grants", en el marco de la celebración del Bicentenario del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos países. La iniciativa lleva como título “American photographer H. G. Olds in Gran Chaco. Sharing his cultural heritage in the Qom community one century later”.

