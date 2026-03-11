Las mejores ciudades del mundo en 2026: cómo se define el ranking global y qué lugar ocupa Buenos Aires

Un ranking internacional sobre las ciudades más atractivas del mundo para visitar en 2026 incluyó a Buenos Aires en el puesto 43 entre 50 destinos globales, en una lista elaborada a partir de la opinión de miles de residentes y especialistas en vida urbana.

El estudio analizó 150 ciudades del mundo y se construyó a partir de una encuesta a más de 24.000 personas que viven en distintas ciudades, además de la evaluación de un panel de 100 expertos urbanos, quienes analizaron 44 criterios vinculados con la vida urbana, como gastronomía, cultura, espacios verdes, sentido de comunidad y atractivo para nuevas generaciones.

En el ranking global, Melbourne (Australia) fue elegida como la mejor ciudad del mundo en 2026, seguida por Shanghái (China), Edimburgo (Reino Unido), Londres (Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos), cinco metrópolis que destacan por su vida cultural, su diversidad gastronómica y su oferta permanente de actividades urbanas.

Buenos Aires en el ranking de ciudades del mundo

Dentro del listado de las 50 ciudades analizadas, Buenos Aires aparece en el puesto 43, lo que la ubica entre los destinos urbanos considerados relevantes a nivel global.

La capital argentina comparte el ranking con otras ciudades latinoamericanas como Ciudad de México (7), Río de Janeiro (12), São Paulo (14), Medellín (35), Lima (36) y Bogotá (50), lo que refleja el creciente interés internacional por los destinos urbanos de América Latina.

Según el informe, la clasificación busca reflejar cómo se vive realmente en las ciudades, tomando en cuenta factores vinculados con la vida cotidiana de los residentes y la experiencia cultural que ofrecen los destinos.

Cómo se evalúa hoy la calidad de vida urbana

En los últimos años, los rankings internacionales de ciudades comenzaron a incorporar variables que van más allá de la economía o la infraestructura. La atención se desplazó hacia el estilo de vida urbano y las experiencias cotidianas de quienes habitan las ciudades.

La evaluación incluye indicadores vinculados con la oferta cultural, la diversidad gastronómica, el acceso a espacios verdes, la seguridad, la movilidad y la vitalidad social de los barrios. También se analiza la percepción que tienen los propios residentes sobre la ciudad en la que viven.

En el caso de Melbourne, por ejemplo, una amplia mayoría de los encuestados destacó positivamente su escena gastronómica y su intensa agenda cultural, dos elementos que influyeron en su posicionamiento como la ciudad mejor valorada del ranking.

Buenos Aires y su reconocimiento cultural

Aunque la capital argentina no figura entre las primeras posiciones del listado global, Buenos Aires mantiene una presencia constante en las guías internacionales de turismo urbano.

La ciudad es reconocida por su escena cultural, su tradición teatral y su vida nocturna, además de su arquitectura histórica y su fuerte identidad barrial. El circuito teatral de la avenida Corrientes, la actividad de museos y centros culturales y la agenda de conciertos y festivales forman parte de los rasgos que suelen destacar los estudios internacionales.

A esto se suma una oferta gastronómica que combina parrillas tradicionales, bodegones históricos y restaurantes contemporáneos, junto con barrios que se transformaron en polos culturales y turísticos, como Palermo, San Telmo o La Boca.

El lugar de las ciudades latinoamericanas

Los rankings globales de ciudades suelen estar dominados por metrópolis de Europa, Asia y América del Norte, donde existe mayor inversión en infraestructura urbana y políticas culturales sostenidas.

Sin embargo, varias ciudades latinoamericanas han logrado posicionarse en el mapa turístico y cultural global gracias a su identidad y su dinamismo urbano. En ese grupo aparecen con frecuencia Buenos Aires, Ciudad de México y Medellín, que combinan patrimonio histórico, creatividad cultural y una intensa vida social.