Descubrieron a Luca Prodan como extra en la película "Roma", de Federico Fellini

Así como se decubrió un libro de Julio Cortázar, La vuelta al día en 80 mundos, en la película de Wim Wenders “Las alas del deseo”, se sabe que Néstor Kirchner fue extra en “La Patagonia rebelde”, o que en 1964 el poeta Juan Rodofo Wilcock aparece en la película El evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, se acaba de descubrir otra de estas rarezas en la que se cruzan dos genios que, aparentemente, no tenían nada que ver: Federico Fellini y Luca Prodan.

Fue Andrea, el hermano del líder de Sumo, quien lo comentó en sus redes sociales. Luca, que falleció el 22 de diciembre de 1987 en la Argentina, participó en la filmación de la película Roma, que el gran Federico estrenó en 1972. “En uno de mis relatos de 'El Baúl de Andrea' he mencionado los encuentros de Luca y Federico Fellini... casi siempre de noche y en situaciones marginales y de bohemia”, cuenta el hermano menor del creador de “Mañana en el abasto”.

“Fellini pidió a el grupete de 'hippies' ser parte de unos momentos de su película 'Roma', así como habían participado de un episodio de otra obra del Maestro. ¿Será Luca él que toca la flauta al comienzo de ésta secuencia? Yo apuesto a que es él ya que era su exacto 'look' en este período, y porque entre los otros reconozco a dos de sus mejores amigos; Ali y una de las hermanas Farkas. Piel de Gallina” escribió Andrea.

En una entrevista con Diario registrado, Andrea Prodan aclaró que el hallazgo se produjo gracias a Javier Perone. " me pasó el video, consultándome si el que toca la flauta en la escena sería Luca... dudé pero enseguida reconocí a dos de sus amigas y lo confirmé. En las fotos que Luca me mandaba, tenía ese look, fue su etapa más hippie. Hay un collage donde él está en el centro y hay muchas caras, lo envió en una carta a Timmy McKern (el amigo que le mostró fotos de Córdoba y lo convenció para que viaje a Argentina)... una de esas fotos recortadas es Timmy", explicó Andrea y completó: ''En su búsqueda de retratar el nuevo fenómeno del hippismo, Fellini salió a filmar a los hippies en Roma, su nueva película, ahí por el 1971. Ahí aparece Luca brevemente tocando un flautín... rodeado de sus amigos, en las escaleras de la Piazza di Spagna".