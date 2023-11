El Independiente de Tevez ganó en Tucumán y quedó a salvo del descenso

Independiente perdía con un gol tempranero de Estigarribia. Pero en el segundo tiempo, Carlos Tévez metió mano en el equipo y con goles de Laso y Canelo lo dio vuelta. Con el triunfo el rojo se olvidó del descenso y quedó a un punto de River en la lucha por la Copa de la Liga.

La noche no empezaba bien para el equipo de Tévez. A los 5 minutos, Federico Mancuello pidió el cambio por una lesión muscular. Independiente no encontraba los espacios, ni la pelota y, ante el desconcierto el Decano lo aprovechó. Corrían 18 minutos cuando el mejor del local, Joaquín Pereyra, juntó la marca y puso un centro perfecto en la cabeza de Estigarribia que con un frentazo letal puso el 1 a 0. A partir de ese momento, Atlético se replegó y se olvidó del arco de Rey.

Matías Giménez, uno de los puntos altos en el equipo de Carlos Tévez, se la ingenió para crear la más clara pero su remate débil no generó mayores complicaciones para Marchiori.

La séptima va a tener que seguir esperando

En el entretiempo, Carlos Tévez metió mano, cambió la línea de 5 y mandó a la cancha a Javier “gambetita” Ruiz. Independiente se adelantó en el campo de juego y comenzó a llegar con peligro. Sin embargo, tardó 28 minutos para alcanzar el empate. Un corner al segundo palo encontró al defensor Joaquín Laso que le cambió el palo a Marchiori terminando con una valla invicta de 800 minutos como local.

El gol empujó al rojo para seguir atacando, pero el remate se iba alto o caía en las manos del buen arquero de Atlético. Luego del empate, Atlético de descontroló, perdió las marcas y se volvió vulnerable. Sin embargo, el equipo de Tévez no podía plasmar en la red la superioridad de los últimos minutos.

A los 48 minutos, Laso anticipó y con un pelotazo a espaldas de los centrales locales puso a correr a Canelo que, mano a mano con Marchiori, no falló y puso el 2-1 definitivo.

Con este triunfazo en el estadio José Fierro de Tucumán, Independiente se olvidó del descenso y quedó como único escolta de River en la Copa de la Liga. El equipo de Tévez recuperó el envión para seguir en la lucha por el torneo. Desde que el exBoca se hizo cargo del equipo, el rojo solo perdió un partido contra el único puntero de su grupo.

Síntesis

Atlético Tucumán 1 - Independiente 2.

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Silvio Trucco

.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.



Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Javier Báez, Felipe Aguilar, Joaquín Laso y Damián Pérez; Braian Martínez, Iván Marcone y Federico Mancuello; Alexis Canelo y Matías Giménez. DT: Carlos Tevez.

.

Goles: Gol en el primer tiempo: 18M Marcelo Estigarribia (AT).

Goles en el segundo tiempo: 28m Joaquín Laso (I), 48m Alexis Canelo (I).

Cambios:

Cambio en el primer tiempo: 5m L. Gonzalez por F. Mancuello (I).

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) I.Maestro Puch por M.

Estigarribia, A. Lagos por R. Tesuri (AT) y J. Ruiz por F. Aguilar (I), 13m K. Lopez por B. Martinez (I), 29m B. Kociubinski por G.

Acosta (AT), 38m J. Giani por M. Ortiz (AT) 43m C. Menendez por M. Coronel (AT).

NT