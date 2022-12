Escándalo en la selección de Camerún: grabaron con cámara oculta al DT criticando al arquero

La selección de Camerún no logró dar el batacazo en el Mundial de Qatar pese a su histórico triunfo ante Brasil. Quizás una de las explicaciones era la interna que se vivía entre el técnico Rigobert Song y el arquero André Onana. El futbolista del Inter de Milán pidió no jugar por no estar de acuerdo con el DT, quien fue grabado en cámara oculta criticando a Onana..

En las redes se viralizó el video grabado sin el consentimiento de Song en el que habla mal del arquero. La filmación la habría hecho un amigo de su hermano.

“Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste. A Vincent Aboubakar, (Eric) Choupo-Moting, Zambo (Anguissa), los líderes del equipo, les hablo, tú, ¿quién eres tú que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario”, se lo escucha decir al DT.

Asimismo, siguió: "En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘Pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte'".

En ese marco, también incluyó en sus comentarios al presidente de la Federación de Camerún, el ex futbolista Samuel Eto’o: "En el hotel en vez de venir a verme para hablar, va a ver al presidente (Eto’o). Y el presidente lo mandó, no sé a dónde".

Qatar 2022: un Mundial tan fastuoso como oscuro de la historia del fútbol

El sugestivo mensaje de Onana

Tras viralizarse el video, Onana respondió: "En un mundo donde mentir es lo más común, decir la verdad te convierte en un revolucionario. Pero al final, el tiempo pondrá todo en su lugar”.

El descargo de Song

Por su lado, desde su cuenta de Instagram, el DT manifestó: "Ante el clamor generalizado que causó en Internet la difusión de esta conversación supuestamente privada, surge inevitablemente que la puesta en escena y la comunicación a la masa tenía como fines: la violación de mi intimidad y el atentado a mi honor como entrenador de los Leones Indomables de Camerún, sobre una situación concreta que me obligó a tomar una decisión importante en interés del grupo en plena competición”.

Por qué cargan las pelotas antes de cada partido del Mundial de Qatar 2022

Quién es Rigobert Song

El técnico de 47 años jugó cuatro mundiales para Camerún (Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010). Es el futbolista que más veces se puso la camiseta de su país: 127 partidos. Además, fue bicampeón de la Copa Africana de Naciones en 2000 y 2002.

En otro aspecto de su vida, vivió un verdadero milagro en 2016. Sufrió un accidente cerebro vascular, pero su perro lo terminó salvando de la muerte. Incluso se llegó a anunciar su fallecimiento en las redes sociales y en algunos medios.

Sin embargo, tras dos días internado, en coma, logró sobrevivir. "Con toda la gente que rezó por mí, si moría, Dios hubiese estado en problemas", expresó.

ED