España piensa en la Eurocopa mientras el Caso Rubiales tensa las relación entre las selecciones masculina y femenina

A nivel deportivo, el fútbol español vive un gran momento tras la consagración del masculino en la Nations League en junio y la histórica obtención del femenino de la Copa del Mundo en agosto. Sin embargo, todo lo contrario ocurre en el plano institucional, donde el "Caso Luis Rubiales" no solo provocó la renuncia de 80 jugadoras españolas a la Selección, sino que también salpicó la relación con el plantel masculino.

El escándalo desatado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol lleva semanas convulsionando al fútbol de ese país y del resto del mundo. El dirigente le dio un beso en la boca sin consentimiento a la jugadora y capitana Jenni Hermoso el pasado 20 de agosto durante la entrega de medallas del Mundial en Sídney y previamente se tomó la entrepierna en su palco para celebrar cuando el partido terminó.

Luis Rubiales fue suspendido por 90 días por la FIFA.

A partir de ese momento se iniciaron una serie de hechos que incluyeron su negativa a dimitir, su suspensión al frente del ente y una causa por posibles delitos de "agresión sexual" y "coacciones" en la cual la Fiscalía de España se presentó como querellante.

En medio del ruido, el equipo masculino debe disputar un partido importante para lograr su pase a la próxima Eurocopa, donde una derrota contra Escocia generó que quedaran cuartos en su grupo, pero una nueva victoria frente a Georgia les dio aire.

Los dos entrenadores apuntados

España goleó 7-1 a Georgia este viernes y empezó a enderezar el rumbo en busca de uno de los dos primeros puestos de la llave para el torneo continental. Este martes enfrentará a Chipre.

La victoria supuso un espaldarazo al entrenador Luis de la Fuente, salpicado por el escándalo después de haber aplaudido a Rubiales durante una asamblea en la que negó que fuera a renunciar. “No voy a dimitir", expresó tres veces el suspendido presidente y el DT tuvo que salir a dar explicaciones.

“He recibido duras críticas, que son totalmente merecidas. Pido perdón por ellas. Son hechos injustificables. Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida. Siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto”, comentó de la Fuente en la rueda de prensa donde dio la lista de convocados.

Jenni Hermoso presentó una denuncia ante la Justicia por el beso de Luis Rubiales

Anteriormente, la RFEF despidió a Jorge Vilda, seleccionador del equipo femenino que obtuvo el campeonato mundial ante Inglaterra, tras ocho años frente al cargo. Esta fue una de las primeras medidas de renovación tras el beso sin consentimiento a Hermoso, ya que más allá de la cercanía de Vilda con Rubiales, el entrenador había sido denunciado por "maltrato" de parte de 15 jugadoras, 13 de las cuales decidieron no volver a la Selección.

En ese sentido, se confirmó que su asistente técnica, Montse Tomé, lo reemplazará en el puesto, y así se convertirá en la primera mujer en estar al frente del combinado nacional español.

La Selección Femenina de España se consagró campeona del mundo en Sidney.

Crítica a la Selección Masculina Española por "tibios"

Más allá de las "palmadas" de de la Fuente, el plantel también fue cuestionado. Esto se debió a que el lunes pasado emitieron un comunicado en el cual brindaron su apoyo a las jugadoras y rechazaron "lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa".

El escrito llegó semanas después del hecho, por lo que fue calificado de "tibio" y "tardío". Más tarde, el futbolista Dani Carvajal abogó por la "presunción de inocencia" en el 'caso Rubiales' y dijo que el trato del presidente hacia ellos fue "excepcional". "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas, yo no estoy aquí para juzgar a nadie", indicó.

El beso del escándalo.

Ante este escenario, César Azpilicueta, uno de los cuatro capitanes de "La Roja", enfrentó las críticas por las demoras. "Venimos a una convocatoria con unos asuntos extradeportivos que han ocurrido. Tenemos que intentar dar el máximo tanto en lo deportivo como fuera del terreno de juego. Estar aquí para mi siempre es un orgullo", dijo.

"Emitir un comunicado unánime entre 24 futbolistas no es sencillo, pero era lo que considerábamos como nuestra responsabilidad. Nos llevó nuestro tiempo y lo intentamos comunicar lo antes posible”, cerró en su respuesta.

La Fiscalía española presentó querella contra Rubiales

"La fiscal pide que se tome declaración a Luis Rubiales, en condición de investigado, y a Jenni Hermoso como víctima", indicó la Fiscalía de España este viernes en un comunicado. A partir de ahora, un juzgado de la Audiencia Nacional deberá decidir si admite a trámite la querella y abrir una causa sobre el asunto o archivarla.

En esa línea, explicaron que desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual. La Fiscalía estimó igualmente el dirigente y ex jugador de fútbol debe ser investigado por posible delito de "coacciones".

Esto está motivado porque Rubiales había asegurado en la asamblea que el beso a Hermoso fue "consentido" y luego cargó contra el "falso feminismo". La jugadora, de 33 años, en tanto afirmó posteriormente que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" y que a su juicio se trató de "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento".

