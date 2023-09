Se cumple un siglo de una de las peleas de box más recordadas por los argentinos. Y podría decirse que aquel match entre Jack Dempsey y Luis Angel Firpo fue fundacional del deporte de los puños en la Argentina. Con polémica y con “ganador moral”, con nostalgia y acusaciones, aquella pelea se sigue recordando y discutiendo.

Pero ¿qué fue lo que llevó a recordarla y hasta ser motivo de libros? Se recuerda siempre que nuestro “Toro salvaje de las pampas” tiró del ring al campeón del mundo en el Polo Grounds, de Nueva York, pero finalmente perdió por knock out, ya que el árbitro no contó los segundos reglamentarios para darle el triunfo al argentino y permitió que ayudaran al campeón a volver al ring, algo que no está permitido y debieron descalificarlo. Lo que no se recuerda tanto fueron las 11 caídas en dos rounds y que Firpo tenía un brazo fracturado, pero peleó igual, y casi logra el milagro.

Dos libros evocan aquella gesta del argentino: El match Firpo- Dempsey por el campeonato del mundo, de Félix Bunge, publicado en 1933 y uno de reciente aparición, 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, cuyo capítulo dedicado a esta pelea fue escrito por Diego Morilla.

En el primero de los libros mencionados se recopila una serie de textos y comunicaciones de la época, con artículos periodísticos y telegramas cruzados, entre los que se destacan un texto del propio Firpo para el diario La Nación. “Encontrándome con mi brazo izquierdo imposibilitado no he podido emplearme según la conducta que me había trazado don Horacio Lavalle. Quiero dejar constancia de que con una derecha sobre la izquierda , golpe único que practicamos hasta poco antes de subir al ring, puse a Jack Dempsey groggy a los cinco segundos de comenzada la lucha. Creo que de haber tenido en brazo izquierdo bien, pues era el eje alrededor del que giraba el plato de los señores Bunge y Lavalle, hubiera triunfado en el primer round”.

Parte de ese plan fue publicado en imágenes en este libro, y que acompañan esta nota. “En cuanto a dicho plan- continúa Firpo- puedo declarar con toda sinceridad que es la documentación más perfecta en la que está sentada la verdadera forma en que se debe combatir con Dempsey, como asimismo la característica de dicho boxeador”.

Los dos libros que evocan la pelea de Firpo y Dempsey.

Cómo fue la pelea Firpo Dempsey.

La pelea de Firpo y Dempsey fue fundacional en el boxeo argentino. Fue la primera vez que un argentino peleó por el título del mundo y por ello, se celebra el día del boxeador argentino.

Según detalla el libro que celebra los cien años de box en la Argentina, la pelea fue muy accidentada y no fue parada antes porque todavía el boxeo “transitaba los arrabales de la ilegalidad”.

“El comisionado William Muldoon fue quien tiró el primer bombazo. Firpo tenía una fractura dislocada en el codo izquierdo”, señala el libro. “Violando todas las reglas de imparcialidad que rigen la labor de un médico ligado a la comisión de boxeo, el doctor Walker se ofreció a acomodarle el hueso a Firpo de un tirón. El sacudón y el crack-crack-crack subsiguiente dispararon un suspiro aliviado de todos los presentes. Firpo fue obligado a mantenerse vendado durante tres horas hasta que se redujera la hinchazón”:

Imágenes con las que se preparó Firpo para enfrentar a Dempsey

La pelea se hizo aunque debió suspenderse y fue una masacre. El primero que quiso atacar fue el campeón, Firpo lo esquivó y con un primer derechazo “le dobló las rodillas a Dempsey y lo divorció momentáneamente de su sentido del equilibrio. A pesar de que Dempsey no cayó del todo, sus rodillas tocan la lona en lo que en cualquier otro momento del la historia del boxeo hubiese sido declarado como una caída y se transformó en la primera injusticia de la noche al no ser decretada como tal por el réferi Jack Gallager", dice el libro que publicó Aguilar.

El campeón reaccionó y mandó a Firpo a la lona por primera vez, “en una pelea en la que el argentino pasaría casi igual cantidad de tiempo en ellas de bruces que de pie”, explica Morilla.

Imágenes con las que se preparó Firpo para enfrentar a Dempsey

Tenemos que tener en cuenta que no existía el reglamento actual, en que en cada caída debe contarse hasta 8, y que tres caídas en el mismo round automáticamente dan por perdida la pelea al caído.

Firpo cae dos veces más y en la cuarta caída, queda de espaldas en su peor caída de toda la lucha. Volvería a caer casi accidentalmente por quinta vez, y dos veces más, recibiendo soberbios golpes al mentón. Sí, todo eso en el primer round. Y habría más.

Antes del final, pasó lo que todos recuerdan con mayor claridad: la caída fuera del ring de Jack Dempsey por los golpes de Firpo. Las discusiones no se zanjaron y todavía se debate si el campeón estuvo 9 o 14 segundos fuera del ring, aunque- detalle reglamentario- sus pies no abandonaron la lona. Pero su espalda dio contra la máquina de escribir de un periodista y fue ayudado a regresar dentro de las sogas, algo prohibido en el boxeo.

El campeón regresó al ring y poco más sucedió en ese primer asalto. En el segundo, dos caídas más de Firpo pusieron fin al sueño del argentino, que siempre pensó también en el negocio y solía filmar sus peleas para presentarlas en los cines y seguir recaudando dinero.

Mucho más cerca de la gloria que otros, Firpo se convirtió en hacendado y recibió la licencia N° 1 del noble deporte de los puños (como decían los especialistas) en la Argentina. “Ganador moral”, su rival, que lo ayudó a levantarse en la última caída, afirmó: “Firpo era un tipo duro, pero no tenía experiencia. Si la hubiese tenido, hubiera sido difícil ganarle”, afirmó para intentar cerrar una discusión que ya lleva un siglo.