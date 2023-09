Del sueño cumplido, a buscar uno nuevo. La Selección argentina campeona del mundo arranca hoy a las 21 frente a Ecuador su tránsito por las eliminatorias continentales, rumbo a la Copa de 2026, que organizarán Canadá, EE.UU. y México. El marco será espectacular, con un estadio Monumental repleto y claro, con el capitán Lionel Messi, siempre un atractivo aparte. Aunque es posible que se repita el equipo titular que jugó la final con Francia hace menos de 10 meses, el entrenador Lionel Scaloni sorprendió con una variante en el último entrenamiento.

Nicolás González, que iba a ser una fija en el mundial de Qatar pero se quedó afuera por un desgarro, fue probado por el DT en lugar de Ángel Di María. La otra posible duda también está en el ataque ¿Volverá a ser titular Lautaro Martínez o seguirá Julián Álvarez, que fue gran figura en Qatar? Los dos tienen un gran presente en su clubes y Scaloni deberá decidir.

Los demás jugadores que completan el equipo será los mismos que empezaron la final del Mundial Qatar 2022: Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El partido, el primero de esta doble fecha que incluirá un choque como visitante ente Bolivia, tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, John Perdomo estará a cargo del VAR,. Lo transmitirán TyC Sports y la Televisión Pública



Ecuador arrancará con tres puntos menos ¿Cuál es la explicación?

El motivo es el “caso” Byron Castillo el futbolista por el que Chile y Perú soñaron con la esperanza de que a Ecuador lo dejaran afuera de Qatar 2022. El conflicto era la presunta participación indebida en ocho partidos de la eliminatorias por, supuestamente, haber nacido en Colombia y no en Ecuador.

Un par de semanas antes del inicio de la última Copa la Cámara de Apelaciones de la FIFA rechazó los pedidos de Chile y Perú. Pero le aplicó una sanción de quita de puntos a Ecuador, al considerar que el registro de Castillo como ecuatoriano y la obtención del consecuente pasaporte había sido realizado por la Federación Ecuatoriana con información falsa.

Así se jugará la primera fecha de las Eliminatorias

Jueves 7 de septiembre: 19.30: Paraguay vs. Perú; 20.00: Colombia vs. Venezuela; 21.00: Argentina vs. Ecuador

Viernes 8 de septiembre: 20.00: Uruguay vs. Chile; 21.45: Brasil vs. Bolivia

LT