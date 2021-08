Messi dijo adiós al Barsa entre lágrimas: "Nunca pensé en que me despediría así de mi casa"

El astro argentino Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas, se despidió en conferencia de prensa de Barcelona y afirmó que todavía permanece "bloqueado" por su inesperada despedida en el club en el que realizó toda su carrera profesional. El crack dijo que "luego de unos años vamos a volver a vivir aquí", solo repartió agradecimientos y también evitó las críticas a las autoridades de la Liga. "Esto fue un baldazo de agua fría, mi familia no lo esperaba, lo asimilamos como podemos y todavía no me cae la ficha de esto".

La noticia de que el mejor jugador del mundo dejaría el club donde desarrolló toda su triunfal carrera impactó de lleno el jueves con el mensaje que salió desde las oficinas del propio Fútbol Club Barcelona. "Última hora. Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona", decía el tweet que acompañaba un frío y burocrático mensaje sobre la partida del capitán culé.

En la conferencia de prensa de esta mañana, Messi aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona" luego del vencimiento de su contrato la temporada pasada, un deseo que compartía junto a su familia.

El mejor jugador del mundo se hizo presente en el Auditori 1889 del Camp Nou, el estadio donde vivió las mieles de sus más grandes éxitos deportivos y dejó varios títulos, entre ellos, el que tiene relación directa con su continuidad como futbolista.

"Todavía no sé donde voy a jugar", sostuvo el crack, que además explicó una foto en Ibiza con Neymar, Marco Verratti, Ángel Di María y Leandro Paredes, todos amigos y jugadores del Paris Saint Germain (PSG), conjunto con el cual se relaciona al crack argentino como próximo destino. "Esa foto no significó nada", sostuvo Messi.

"Nunca engañe a nadie"

Consultado en reiteradas veces sobre el no acuerdo con Barcelona, Messi repitió de manera constante que "no se pudo hacer", más allá de las buenas intenciones de ambas partes.

“El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club”, declaró el capitán argentino.

En esa línea, explicó que se había reunido con el presidente Joan Laporta en una cena para pautar su continuidad, algo que estaba encaminado. Pero el propio jugador develó que no se pudo concretar.

Siempre nos quedará Paris

"No sé el entramado de todo esto, solo puedo decir que no se puedo hacer", reveló el 10 de la Selección Argentina, midiendo cada palabra en su despedida del club catalán.

"De mi parte, nunca engañé a nadie", dijo Messi en referencia al no acuerdo con el equipo donde jugó durante toda su carrera profesional. “Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque hice todo lo posible. Se dijeron muchas cosas que no son verdades. Siempre fui de frente con el socio y el aficionado culé. Fui transparente desde el primer momento. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera, pero no todo lo que dijeron es cierto”, afirmó el jugador sobre los derivados discursivos de su partida.