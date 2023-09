Cristian "Cuti" Romero es campeón del mundo y hace rato indiscutible referente en la Selección argentina. Pero contra Ecuador tuvo su noche consagratoria frente al público, que lo despidió con una ovación escala Messi. El entrenador Lionel Scaloni le dedicó unas palabras que parecieron combinar el elogio con un “pará un poco”.

“De Cuti no se puede decir mucho. Él se cree He-Man. A veces tiene que dosificar un poco sus desplazamientos, porque corre piques de 60 metros”.

Es cierto que resaltó en una defensa que mostró algunas dudas. Pero el cordobés jugó un partido de toda la cancha. Fueron 15 pelotas entre las que recuperó y quitó. Y fue clave al prevalecer sobre Enner Valencia, el jugador más peligroso de Ecuador. Y no fue solo defender lo de Cuti: también fue el jugador más efectivo en los pases, con el 98 % de aciertos. Y hasta tuvo su chance de gol.

“La verdad es que fue emocionante que la gente me ovacione, me queda en el recuerdo para toda la vida, no me lo esperaba. El cariño que me dan es muy grande y uno trata de responder en la cancha esa confianza. Me voy muy feliz y agradecido”, dijo el central de 25 años.

El martes llegará el segundo choque de las Eliminatorias, en Bolivia, y para Cuti será una novedad, porque nunca jugó en los 3600 metros de altura de La Paz.

“Todos dicen que es duro, que es difícil. Por eso ahora hay que descansar y prepararse bien”, dijo el defensor y gran figura en la noche del jueves en el debut triunfal por 1 a 0 ante los ecuatorianos.

LT